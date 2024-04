https://latamnews.lat/20240430/una-vulneracion-muy-grave-por-que-kiev-arrebata-cada-vez-mas-derechos-a-los-ucranianos-1150125986.html

"Una vulneración muy grave": ¿por qué Kiev arrebata cada vez más derechos a los ucranianos?

La suspensión de los derechos civiles, incluso en ley marcial, es una "una vulneración muy grave", señala a Sputnik la profesora de Relaciones Internacionales...

Entre las nuevas medidas figuran restricciones a los derechos de los hombres en edad militar (de 18 a 60 años) que no quieran participar en las hostilidades en virtud del servicio militar obligatorio.En sus palabras, estas medidas no son suspensiones "parciales" de derechos, como afirma Kiev, sino "una suspensión total de los derechos de un ser humano a elegir su destino".Entre los derechos restringidos por Kiev en virtud de la ley marcial figuran la inviolabilidad del domicilio; la vida privada, incluida la correspondencia y las conversaciones telefónicas; la libertad de circulación y de elección del lugar de residencia; y la libertad de pensamiento y expresión.También se restringen los derechos a elegir y ser elegido; a celebrar reuniones, mítines y manifestaciones; a poseer, usar y disponer de bienes; así como los derechos a la actividad empresarial y al trabajo y la educación.En el documento enviado al Consejo de Europa, se notifica que los derechos humanos y las libertades previstos en la Constitución de Ucrania se restringirán temporalmente durante la ley marcial. También enumeraron otras medidas que ya se han aplicado, como la confiscación forzosa de propiedades, restricciones a la circulación, prohibición de reuniones pacíficas y establecimiento de un impuesto militar sobre ciudadanos y empresas.Asimismo, el 16 de mayo entrará en vigor una ley de movilización militar que prevé penas más severas para los desertores del servicio militar obligatorio.¿Y cómo puede afectar esta decisión al Estado ucraniano? Gama cree que en lugar de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intente aliviar el conflicto, se está creando "problemas mayores", ya que esta crisis ha provocado la suspensión del suministro de energía, agua y alimentos. Gama explica que los socios militares de Ucrania han enviado dinero, municiones y armas desde el comienzo del conflicto, pero no han recibido a cambio un "pago" completo."Ningún Estado proporciona recursos a otro para un conflicto sin querer algo a cambio. Lo que Occidente quiere a cambio es que Rusia sea derrotada. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Ucrania es la perdedora", subraya la investigadora.La profesora de Relaciones Internacionales en Unisagrado Letícia Rizzotti explica a Sputnik que el anuncio de la suspensión de derechos va en contra de los documentos de la UE que determinan las obligaciones de los miembros del bloque en diversas cuestiones, entre ellas los derechos humanos. Para ella, una suspensión parcial de los derechos civiles produce "varias preocupaciones", entre ellas una "autocratización del propio régimen ucraniano". "Esto, por supuesto, ya produce una serie de violaciones en general. El propio concepto de conflicto armado, que pone en peligro la vida de los civiles, es en sí mismo una violación flagrante del conjunto de normas del derecho humanitario. Pero de alguna manera creo que la suspensión parcial de estos otros mecanismos es muy significativa", continúa.Para la profesora, la decisión puede verse como un mensaje a la UE que Kiev cuenta con pocos recursos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Con ello, cabe destacar que Washington tiene otros problemas, como el conflicto en la Franja de Gaza, además de asuntos internos como la crisis migratoria, en pleno año de elecciones presidenciales. Para ella, "está claro que hay una reducción significativa del cuerpo militar y de la capacidad de combate de Ucrania". Otra medida anunciada tiene por objeto intentar proporcionar recursos al Ejército ucraniano. En la ciudad ucraniana de Rovno, se ha permitido la venta de esculturas de metal de un monumento conmemorativo soviético a los liberadores que lucharon contra el nazismo. Con esta decisión se pretende recaudar fondos para comprar drones.En este contexto, la profesora Isabela Gama señala que Zelenski tiene una actitud "teatral", incluida su forma de vestir y comportarse en público. "Hace que todo sea extremadamente dramático. Así que desde el momento en que pone tanta atención en los símbolos de la Unión Soviética, y dice que esto puede ser desmantelado y vendido para 'fines supremos', en realidad está tratando generarse más apoyo", asegura la experta."Están desovietizando Ucrania, sí, pero también están relacionando la imagen de Rusia con la Unión Soviética, lo cual es un problema. Rusia ya no es la Unión Soviética y Ucrania formó parte de la Unión Soviética. Así que es imposible borrar esa parte de su propia historia, porque hay muchos ciudadanos ucranianos que nacieron en la URSS. Entonces, ¿cómo borran eso de su identidad? No se puede. Es un legado histórico que no se olvidará", enfatiza.En su opinión, tales medidas crean aún más tensiones en un contexto en el que, para los ucranianos, "la posibilidad de una victoria en este conflicto es bastante pequeña".La profesora también comenta que, a pesar de que los medios occidentales presentan a Rusia como "el villano de la historia", fue Ucrania la que decidió suspender los derechos y continuar el conflicto. "Ucrania lo continúa porque [el presidente ruso, Vladímir] Putin ya ha declarado que está dispuesto a sentarse a negociar un alto al fuego", resume.Por último, Rizzotti subraya que el conflicto ha exigido mucho a Ucrania, como formación, personal militar y recursos, y ha dejado al descubierto "puntos débiles" que requieren, por ejemplo, el desmantelamiento de las estructuras soviéticas. "Los que tienen los recursos no necesitan hacerlo. A medida que se extiende el conflicto, los recursos son cada vez más escasos", concluye.

