"Mala jugada": EEUU va de farol para romper los lazos entre Rusia y China

Occidente actúa "como un hegemón" y busca un pretexto que pueda utilizar para sancionar a China y romper las relaciones entre Moscú y Pekín, señalan a Sputnik

La reunión se produjo después de que la visita de tres días se viera salpicada por asuntos contenciosos entre ambos países y China llegó a advertir a Blinken de una "espiral descendente" en sus relaciones.Blinken destacó que EEUU no pretendía frenar el desarrollo de China, ni separar a las dos mayores economías del mundo, y que Washington quiere que la economía china crezca, pero que le "importa la forma" en que lo haga. El secretario de Estado citó lo que EEUU ha calificado de "prácticas comerciales desleales" por parte de China y la posibilidad de que EEUU y otros mercados se vean inundados de productos chinos.El profesor asociado de Economía en la Universidad de Missouri-Kansas City Linwood Tauheed sostiene a Sputnik que la teoría económica estándar, a la que supuestamente adhiere Occidente, parte siempre de la idea de que cuando dos países comercian, ambos pueden ganar."No es una situación como cuando un país gana y otro pierde, es una situación cuando ambos Estados ganan (...) Sin embargo, a EEUU, aparentemente, y a Occidente en general, les preocupa que China gane", subraya Tauheed. "Seguramente esto significa que también les preocupa que Occidente vaya a perder y ven que eso está ocurriendo, porque Occidente está haciendo cosas como imponer sanciones y robar los fondos soberanos de otros países", añade. En sus palabras, esas no son cosas que deberían estar ocurriendo cuando se intenta crear una situación en la que todos salgan ganando. El analista político Garland Nixon comenta a Sputnik que EEUU está buscando un pretexto que pueda utilizar para sancionar al gigante asiático. Durante la visita de Antony Blinken a China, hizo una acusación infundada de ser el "principal proveedor" de Rusia para su base industrial de defensa, mientras Washington continúa su apoyo a Ucrania en una guerra subsidiaria con el país euroasiático."Blinken también ve [esta] postura como un farol. Al final de una reunión, Biden se levantó en un discurso y llamó dictador a Xi. Y la expresión en la cara de Blinken fue, 'oh, le dije que no hiciera eso, pero ya empezamos de nuevo'. Blinken está actuando como un secretario de Estado obediente", señala el profesor de economía. El periódico The Wall Street Journal informó recientemente de que EEUU "está redactando sanciones que amenazan con dejar fuera del sistema financiero mundial a algunos bancos chinos", con lo que esperan presionar a Pekín para que ponga fin a su presunto apoyo comercial a la producción militar rusa."Pekín y Moscú están unidos estratégicamente. Siguen diciendo a Occidente que no pueden separarse. Y entienden que si se separan, entonces divididos fracasarán. Que si no se apoyan mutuamente, entonces dan a Occidente, en particular a Washington, la oportunidad y el poder de destruirlos individualmente", aclara Tauheed."Así que no se van a separar, están unidos estratégicamente. Y (...) estas sanciones son malas para los negocios, por eso Xi no tiene ninguna razón para pensar en esto como un plan real. No hay planes reales que puedan funcionar. Así que Xi solo puede perder si se cree la amenaza y no se la toma como una farsa. Creo que como Moscú y Pekín están unidos estratégicamente, no veo a Xi apostando por esta farsa", explica el experto. "La Administración Biden está desesperada por conseguir algún tipo de victoria y no hace más que revolcarse en lugares en los que cree que podría ganar. Biden quiere vencer a Rusia en Ucrania. Esa guerra va mal e incluso los principales medios admiten que va mal (...) Si las cosas se derrumban antes de las elecciones presidenciales de noviembre, entonces Biden, por supuesto, será visto como la causa de ese fracaso", señala Tauheed.Un reciente análisis de Xinhua News indica que la recuperación económica de China "ha cobrado impulso en el primer trimestre de 2024, mostrando fuerza y resistencia y aportando una certidumbre muy necesaria a un panorama económico mundial que en lo demás es incierto". El análisis también concluye que la economía china está pasando de un "crecimiento rápido" a un "desarrollo de alta calidad"."Sí, la economía china está creciendo por encima del 5%. Ahora bien, eso es menos que antes de la pandemia, cuando la economía china crecía al 8%", plantea Tauheed. "Pero, esencialmente, todas las economías se están recuperando de la pandemia, pero el 5% es mucho más alto que el 2% o 3% al que crece EEUU", agrega."Si solo se centra la atención en el crecimiento y en producir cada vez más, la infraestructura de fabricación se queda obsoleta. Los puentes empiezan a desmoronarse. Da la impresión de que su mano de obra no es competitiva y con el tiempo esto pasa factura", explica Tauhid."Así que lo que está haciendo China es decir: 'vale, hemos crecido bastante, ahora, lo que tenemos que hacer es poner en marcha la infraestructura, la mano de obra, la infraestructura técnica, para que podamos seguir creciendo en el futuro y no lleguemos al estancamiento'", añade. Durante el viaje de Blinken a China, el secretario y Xi también discutieron los próximos pasos en relación con una serie de compromisos que Xi y el presidente Joe Biden asumieron en su cumbre de California en noviembre. Según un comunicado del Departamento de Estado, entre estos compromisos se incluyen el fomento de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, la comunicación entre militares, las conversaciones sobre los riesgos y la seguridad de la inteligencia artificial y los intercambios entre personas.

