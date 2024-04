https://latamnews.lat/20240427/la-diplomacia-de-eeuu-oculta-sus-esfuerzos-por-desprestigiar-aislar-y-reprimir-a-china-1150051536.html

La diplomacia de EEUU oculta sus esfuerzos por "desprestigiar, aislar y reprimir" a China

La diplomacia de EEUU oculta sus esfuerzos por "desprestigiar, aislar y reprimir" a China

Sputnik Mundo

La segunda visita del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a China en menos de un año, resalta la importancia que la Administración Biden... 27.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-27T12:37+0000

2024-04-27T12:37+0000

2024-04-27T12:37+0000

internacional

eeuu

china

🌏 asia

💬 opinión y análisis

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

xi jinping

antony j. blinken

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/1b/1150052432_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b00e8719d52300507185ed9cecf8662e.jpg

"EEUU quiere mantener el diálogo con China y colaborar para abordar algunos de los problemas más urgentes del mundo y también cuestiones internas", destaca la presentadora de CGTN Radio, Anna Ge. Pero Washington mantiene sus propios motivos en tales discusiones, utilizando con frecuencia a China como chivo expiatorio de sus propias dificultades geopolíticas y económicas, indica Ge."Es interesante ver cómo se desarrollan hoy las relaciones entre China y EEUU", comenta. El presidente estadounidense, Joe Biden, se refirió al presidente chino, Xi Jinping, como un "dictador" la última vez que ambos se reunieron en Estados Unidos, una metida de patas que se considera que ha dañado las relaciones entre los dos países."Por otra parte, nos hemos acostumbrado a anticipar acontecimientos negativos poco después de la partida de altos funcionarios estadounidenses, lo que a menudo conduce a que cualquier acercamiento positivo sea posteriormente retractado o modificado por la parte estadounidense (...) Washington ha estado poniendo a prueba los límites de China unilateralmente", subraya la comentarista.Ge también señala que Biden firmó un proyecto de ley que probablemente prohíba el uso de TikTok, de propiedad china, poco después de que Blinken llegara a Shanghái, lo cual es una medida sin precedentes. El consejero delegado de TikTok, Shou Chew, un empresario de Singapur, ha prometido oponerse a las presiones para vender la plataforma de redes sociales a un propietario estadounidense, lo que supondría la prohibición de la aplicación a menos que la empresa consiga lanzar una impugnación judicial.Los políticos estadounidenses tacharon a TikTok de amenaza para la seguridad y la privacidad de los estadounidenses, pero a raíz de una serie de concesiones realizadas por el expresidente Donald Trump, todos los datos asociados a la plataforma comenzaron a alojarse en Estados Unidos y a ser auditados periódicamente por empresas estadounidenses. Los críticos denuncian que esta táctica de mano dura no es más que una estrategia para socavar la competencia de un exitoso competidor chino, como cuando Washington presionó a los aliados europeos para que prohibieran la tecnología 5G de Huawei."Estas reuniones no pretenden estabilizar o mejorar las relaciones, sino garantizar que no se descontrolen mientras EEUU sigue aplicando una política de contención, sigue acumulando activos militares en la región, sigue presionando al Gobierno chino en cada oportunidad que se le presenta. (...) Y también sigue atacando a las empresas chinas", enfatiza.China y Rusia tienen derecho a llevar a cabo una cooperación económica y comercial "que no debe ser interrumpida"Pekín ha seguido comerciando con Moscú a pesar de los llamamientos de EEUU para aislar al país tras el lanzamiento de su operación militar especial en 2022. Algunos incluso han culpado a China del éxito de Rusia en el conflicto, alegando que Pekín supuestamente suministra al país componentes cruciales para la tecnología militar. China se ha resistido a lo que considera coacción contra el derecho soberano del país a determinar sus relaciones comerciales."En esencia, EEUU está planteando ahora la cuestión de la presunta ayuda militar china a Rusia para vincular por la fuerza a ambos países (...) De nuevo, con el objetivo de desprestigiar, aislar y suprimir a Pekín", sostiene Ge. En las palabras de Ge, muchos académicos creen que la Casa Blanca tiene motivos para prolongar esta crisis. "China no es parte ni participante en la crisis de Ucrania, y China y Rusia tienen derecho a llevar a cabo una cooperación económica y comercial normal, que no debe ser interferida ni restringida por ningún país. (...) El Gobierno chino sigue diciendo que este es un problema entre Rusia y Ucrania, no es un problema entre China y EEUU, y Washington no debería intentar convertirlo en uno", resume Ge.

https://latamnews.lat/20240426/washington-busca-frenar-el-desarrollo-chino-y-por-eso-siembra-el-caos-en-la-region-1150036251.html

https://latamnews.lat/20240426/la-cancilleria-china-denuncia-la-hipocresia-de-eeuu-en-relacion-con-la-crisis-ucraniana-1150026193.html

eeuu

china

🌏 asia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, china, 🌏 asia, 💬 opinión y análisis, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, xi jinping, antony j. blinken