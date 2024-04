https://latamnews.lat/20240428/biden-podria-perder-el-respaldo-de-muchos-jovenes-por-su-decision-de-prohibir-tiktok-1150067900.html

Biden podría perder el respaldo de muchos jóvenes por su decisión de prohibir TikTok

Biden podría perder el respaldo de muchos jóvenes por su decisión de prohibir TikTok

Sputnik Mundo

La amenaza de prohibir la red social china TikTok en Estados Unidos —una medida aprobada por el Congreso de ese país en días pasados y firmada por el... 28.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-28T04:21+0000

2024-04-28T04:21+0000

2024-04-28T04:22+0000

internacional

política

joe biden

donald trump

eeuu

china

tiktok

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/04/04/1137705680_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c00a47e5a3b4250e5c55837f645f88b.jpg

Biden promulgó la semana pasada una ley que obliga a la empresa matriz de TikTok, ByteDance Ltd., con sede en Pekín, a vender su participación antes de que finalice este año o, de lo contrario, será prohibida en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos."Soy bastante crítico con él en este momento", dijo Awa Sanneh, un influencer que ha asistido a múltiples reuniones informativas de la Administración Biden y tiene más de 510.000 seguidores. "Si realmente [Biden] entendiera el impacto, entonces querría mantener TikTok".Según Bloomberg, es probable que la nueva ley aleje a los votantes más jóvenes, que son clave para las victorias electorales demócratas. "Muchos ya están poco entusiasmados con la reelección de Biden", señaló la agencia estadounidense.Kenny Walden, que tiene 167.000 seguidores en TikTok y ha asistido a actos en la Casa Blanca, publicó un video en la plataforma en el que expresaba su confusión por la decisión de Biden de respaldar el proyecto de ley por motivos de privacidad y seguridad de los datos, de acuerdo con el medio. "Estoy en contra, Joe", dijo Walden, cuyos contenidos se centran en animar a la gente a votar a Biden. El presidente está silenciando su "primera línea de defensa", añadió, refiriéndose a creadores como él.Quienes se oponen al proyecto de ley afirman que amenaza la libertad de expresión y distingue a la plataforma de redes sociales de otras que recopilan datos de los usuarios.Funcionarios de la Casa Blanca sostienen que su intención no es prohibir el funcionamiento de TikTok, sino obligar al propietario chino de la aplicación a desvincularse de China. El plazo de 270 días para ByteDance se extiende más allá de noviembre, permitiendo a los usuarios seguir publicando hasta las elecciones.ByteDance ha dejado claro que no tiene intención de vender, y es probable que se produzca una prolongada batalla legal. Al mismo tiempo, el republicano Donald Trump ya está utilizando la perspectiva de una prohibición para cortejar a los votantes más jóvenes.En una publicación en las redes sociales antes de que se aprobara la ley en el Congreso, Trump culpó a Biden de poner en marcha la prohibición.

https://latamnews.lat/20240423/trump-biden-pretende-prohibir-tiktok-en-eeuu-para-interferir-en-las-elecciones-1149936292.html

https://latamnews.lat/20240420/eeuu-aprueba-medida-que-fuerza-a-la-venta-de-tiktok-1149896325.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, joe biden, donald trump, eeuu, china, tiktok, elecciones presidenciales de eeuu (2024)