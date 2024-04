https://latamnews.lat/20240420/eeuu-aprueba-medida-que-fuerza-a-la-venta-de-tiktok-1149896325.html

EEUU aprueba medida que fuerza a la venta de TikTok

EEUU aprueba medida que fuerza a la venta de TikTok

Sputnik Mundo

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este sábado un ultimátum a la red social TikTok para que se desvincule de China en un plazo no mayor a un año o de... 20.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-20T21:45+0000

2024-04-20T21:45+0000

2024-04-20T21:45+0000

internacional

joe biden

política

tiktok

redes sociales

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/05/12/1139602491_0:935:2048:2087_1920x0_80_0_0_e04167a08d8acfb7e7a3f8acbc96ea65.jpg

El ultimátum a la popular red social está incluido en el paquete de ayuda por 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán que fue aprobado este sábado en una inusual sesión en la Cámara de Representantes y que ahora pasará al senado para su debate y eventual aprobación.Los legisladores que han apoyado la prohibición de TikTok argumentan que los datos de usuarios estadounidenses pueden ser usados con fines de espionaje por parte del Partido Comunista Chino.Una ley anterior con un lenguaje similar ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero la actual legislación amplía el plazo para que la compañía ByteDance, dueña de la red social, muy popular sobre todo entre jóvenes, venda sus activos a 270 días a partir de la entrada en vigor de la ley.La ampliación del plazo a la red social logró que algunos legisladores apoyaran la iniciativa.De acuerdo con el portal estadounidense The Hill, activistas que se oponen a la prohibición de la red social confían en que esta pueda ser detenida en el Senado, aunque esa posibilidad parece difícil ya que está incluida en el paquete de ayuda a Ucrania e Israel.A pesar de que el presidente Joe Biden tiene una cuenta en la red y ha subido videos en el marco de su campaña por la reelección, ha manifestado su apoyo a la medida global y a las disposiciones sobre TikTok.Entretanto, TikTok ha estado publicando mensajes contra la prohibición después de que la Cámara aprobara la primera legislación a principios de este año, y ha duplicado su gasto en publicidad a 4,5 millones de dólares a finales de marzo, según datos de AdImpact reportados por CNBC y citados por The Hill.De acuerdo con el reporte del portal especializado en temas legislativos, más de 2,5 millones de dólares se han destinado a anuncios de televisión, entre ellos uno titulado "Built A Life On TikTok" ("Construí una vida en TikTok") en el que aparecen una monja, un profesor, un agricultor y otros usuarios lamentando la posible pérdida de la aplicación.TikTok se ha opuesto firmemente a las acusaciones de que la aplicación supone una amenaza para la seguridad nacional y ha criticado a los líderes de la Cámara de Representantes por incluirla en el paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán.Quienes se oponen a la prohibición argumentan que los legisladores no han aportado pruebas de que el gobierno chino esté convirtiendo la aplicación en un arma y que el proyecto de ley vulnera el derecho a la libertad de expresión, señaló el portal.

https://latamnews.lat/20240313/la-camara-de-representantes-de-eeuu-aprueba-proyecto-de-ley-para-prohibir-tiktok-1148933051.html

https://latamnews.lat/20240311/trump-cambia-de-parecer-sobre-tiktok-y-rechaza-su-prohibicion-en-eeuu-1148874443.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, política, tiktok, redes sociales