https://latamnews.lat/20240427/por-que-los-mexicanos-prefieren-trabajar-en-empresas-trasnacionales-1149982745.html

¿Por qué los mexicanos prefieren trabajar en empresas trasnacionales?

¿Por qué los mexicanos prefieren trabajar en empresas trasnacionales?

Sputnik Mundo

Los trabajadores mexicanos tienden a preferir las empresas transnacionales frente a las nacionales como su espacio laboral. En días pasados, la red social... 27.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-27T21:08+0000

2024-04-27T21:08+0000

2024-04-27T21:08+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

linkedin

inegi

sociedad

💬 opinión y análisis

mercado de trabajo

trabajo privado

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/18/1149982577_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_f48cab01b351dd155022bb3b736bd459.jpg

La lista se elaboró con datos de la propia red social, a partir de los cuales se analizaron aspectos como la afinidad de la empresa con el empleado, la paridad de género, la estabilidad de la compañía y su capacidad de crecimiento, por mencionar algunos.Martínez aseguró que hay buena presencia de las compañías nacionales en el ámbito laboral e, incluso, internacional. Señaló, por ejemplo, que la empresa Bimbo se posicionó en el lugar número 19 de la lista elaborada en España: “Nuestras empresas mexicanas ya están traspasando barreras y ya están apareciendo en otras listas de otros países”.Sin embargo, no únicamente en el listado de LinkedIn las empresas mexicanas figuran poco en comparación con las transnacionales. De acuerdo con un análisis realizado por el portal de búsqueda de empleo Computrabajo, solo cuatro de las que presenta como las 10 mejores empresas para trabajar en el país son mexicanas.Sin embargo, la especialista en temas laborales destaca que es cierto que las personas en el país prefieren laborar en las transnacionales.Incluso, bajo esta consideración, Paz señala que hay compañías en los sectores de la maquila y manufactura que perciben a sus empleados como mera fuerza laboral sin algún tipo de consideración extraordinaria.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) correspondiente a febrero de 2024, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 31,8 millones de personas en México laboran en empresas y negocios, aproximadamente un 53% del total de personas ocupadas a nivel nacional.Además, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, también del Inegi, en el país hay 5 millones 541 mil 76 negocios, que en gran parte son micro, pequeñas y medianas empresas.Si bien, la Comisión Económica Para América y el Caribe (Cepal) estima que dan empleo a un 67% de trabajadores en la región, en el caso de México se detecta un incumplimiento generalizado de los derechos laborales.“Si tú te avientas a tener un negocio solamente por las ganancias sin ver todo lo que vas a invertir evidentemente te vas a quemar, por eso siempre decimos que no todos deben emprender, para emprender tienen que estar educados, educados en administración, en costos y en Ley Federal del Trabajo”, señaló Paz para Sputnik.En este sentido, advierte sobre la responsabilidad de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial o la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de evitar que los costos que se deben asumir para el emprendimiento de un negocio los absorba el trabajador.“La postura del mexicano es ‘aventarse como el Borras’ (actuar de manera precipitada), al ‘chilazo’ y a ver cómo lo soluciono, ese es el gran problema de los empresarios mexicanos, ‘que alguien más pague pero yo sigo teniendo mi lado’”, ahonda.El problema del sector públicoLa situación no parece ser distinta para el sector público, en el cual se emplean un aproximado de 5.1 millones de personas, de acuerdo con la ENOE.Paulina Martínez, editora adjunta de noticias de LinkedIn, destacó para Sputnik que los empleos en el sector público “no figuraron en esta lista en particular”.Alma Paz, especialista, señaló al respecto que las personas al frente del gobierno han descuidado a los empleados del sector público.Menciona por ejemplo el caso de los trabajadores de la parte administrativa y de asesoría del Senado: “Tienen un contrato hasta agosto, pero los van a correr el 30 de abril, y ese presupuesto oficial ya estaba destinado para ellos no sabemos a dónde va a ir (...) esos trabajadores están por honorarios, no van a recibir absolutamente nada de liquidación”.Al respecto, advierte que es el propio gobierno quien tiene la responsabilidad para remediar esta situación, y destaca que ante una ya anticipada continuidad del actual gobierno, tanto la aplicación de la política de austeridad como la pausa de reformas a favor de los trabajadores como la de la reducción de la jornada laboral dan señales de preocupación.“Es tan claro que lo has escuchado en voz del presidente (Andrés Manuel López Obrador), él lo ha dicho, ‘hay que discutirlo’, ¿qué más se tiene que discutir?”, dijo.

https://latamnews.lat/20240424/mexico-la-unica-ciudad-latinoamericana-entre-las-diez-mejores-del-mundo--1149966236.html

https://latamnews.lat/20240423/amlo-sobre-la-reforma-de-pensiones-en-mexico-es-para-corregir-un-agravio-del-neoliberalismo-1149949172.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

José Jarquín

José Jarquín

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

José Jarquín

andrés manuel lópez obrador, méxico, linkedin, inegi, sociedad, 💬 opinión y análisis, mercado de trabajo, trabajo privado