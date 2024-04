https://latamnews.lat/20240427/los-huties-atacan-un-petrolero-britanico-en-el-mar-rojo-1150046948.html

Los hutíes atacan un petrolero británico en el mar Rojo

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Los hutíes de Yemen informaron que emprendieron un ataque con misiles antibuque contra un petrolero británico en aguas del mar Rojo. 27.04.2024, Sputnik Mundo

El vocero señaló también que la defensa antiaérea de los hutíes del movimiento Ansar Alá derribó otro dron estadounidense MQ-9 Reaper en el noroeste de Yemen. El gobierno estadounidense aún no ha comentado la información sobre el derribo de su dron valorado, según informes oficiales, en unos 30 millones de dólares. Estados Unidos perdió el primer dron de este tipo en noviembre de 2023, en su ofensiva contra los hutíes. Saree advirtió que los hutíes continuarán realizando sus misiones militares hasta que Israel levante el bloqueo a la Franja de Gaza y cese "la agresión contra el pueblo palestino". De acuerdo con un balance de los hutíes, sus fuerzas atacaron 102 barcos israelíes o vinculados a ese país desde el inicio de los bombardeos en la franja de Gaza en octubre de 2023. Los estadounidenses y los británicos han atacado Yemen desde mediados de enero con el argumento de velar por la seguridad de la navegación en el golfo de Adén y el mar Rojo. Los hutíes de Yemen pusieron en jaque a Israel con sus ataques a los barcos que llevan suministros a este país por el estrecho de Bab el Mandeb, la vía estratégica que conecta al golfo de Adén con el mar Rojo y puerta de entrada al canal de Suez. Los hutíes, que controlan gran parte de Yemen, aseguraron que sus actos no impiden la libre navegación de barcos de otros países en la región y que su objetivo es ayudar a los palestinos de la Franja de Gaza ante los bombardeos indiscriminados de Israel. Desde el movimiento hutí Ansar Alá enfatizaron que los ataques occidentales no han mermado la capacidad de combate pese a sus numerosos bombardeos. Hussam al Assad, integrante del movimiento, dijo antes a Sputnik que las tropas occidentales en la mayoría de las veces atacan terrenos baldíos o antiguos campamentos militares abandonados que han sido bombardeados en numerosas ocasiones en los últimos nueve años por la coalición de Arabia Saudí.

