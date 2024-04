https://latamnews.lat/20240410/resistencia-con-muy-pocos-medios-los-huties-tienen-en-jaque-hasta-a-la-flota-estadounidense-1149644704.html

Resistencia: "Con muy pocos medios, los hutíes tienen en jaque hasta a la flota estadounidense"

Resistencia: "Con muy pocos medios, los hutíes tienen en jaque hasta a la flota estadounidense"

Las fuerzas hutíes continúan sus operaciones militares. Recientemente, sus fuerzas navales llevaron a cabo una operación contra el buque británico 'Hope...

Hutíes, la resistencia de PalestinaLos hutíes también afirmaron haber atacado con éxito en esa operación a dos barcos israelíes que se dirigían a los puertos de la Palestina ocupada: el MSC Grace F, en el océano Índico, y el MSC Gina, en el mar Arábigo. Los ataques se basaron en varios misiles balísticos y drones. Por último, comunicaron que llevaron a cabo dos operaciones militares exitosas –utilizando varios drones– dirigidas a varias fragatas militares estadounidenses en el mar Rojo.En este sentido, han remarcado que continuarán "aplicando la decisión de impedir la navegación israelí, o vinculada al enemigo israelí, con destino a los puertos de la Palestina ocupada en los mares Rojo y Arábigo y en el océano Índico". Advirtieron, asimismo, que no pondrán fin a las operaciones militares hasta que "cese la agresión y el asedio al pueblo palestino en Gaza".De acuerdo al Dr. Enrique Refoyo, analista internacional, en este contexto los hutíes "representan efectivamente la resistencia, más allá de Palestina y de su entorno inmediato". "Porque recordemos la gran distancia que hay entre Yemen y Palestina: casi 2.000 kilómetros", subraya el experto."Los países vecinos, los países gigantescos, como Egipto o Arabia Saudita, no tienen esa postura de defensa de los palestinos, en tanto a que son árabes y musulmanes. Pero es Yemen, y más concretamente los hutíes, Ansarolá, los que encabezan esa resistencia, esa puesta en jaque, no sólo del comercio israelí que pase por el estrecho de Bab al Mandeb, sino también es jugar contra EEUU, Reino Unido, y el resto de sus colegas occidentales, que están metidos en esa operación llamada ‘Guardián de la prosperidad’. […] La cuestión es cómo, ese pequeño grupo [hutíes] es capaz de poner en jaque al comercio mundial, y sobre todo, también mostrar que con muy pocos medios se puede poner en jaque hasta a la flota estadounidense, que es incapaz de hacer nada contra ellos, más que bombardear, de vez en cuando, algún puesto", apunta Refoyo.

