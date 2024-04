https://latamnews.lat/20240427/la-victoria-que-ucrania-busca-sobre-rusia-esta-fuera-de-su-alcance-1150048490.html

La victoria que Ucrania busca sobre Rusia "está fuera de su alcance"

La nota afirma que si bien Ucrania puede dar un momentáneo suspirio de alivio gracias a la aprobación de un nuevo paquete por 61.000 millones de dólares del Congreso de EEUU, esto se trata solamente de un ayuda provisoria que no cambiará la realidad en el campo de batalla en el que Rusia ha demostrado ser muy superior. Al respecto, la versión web de la señal estadounidense, franquicia de la cadena televisiva NBC, asegura que todos los expertos consultados para la nota señalaron que no es realista pensar que Kiev pueda derrotar a Rusia, considerando no solo la incertidumbre sobre la continuidad del apoyo de EEUU, sino la fortaleza de Rusia en el campo industrial y su superioridad demográfica.El análisis añade que si bien Kiev se ha negado a negociar con Rusia porque reclama territorios como Crimea, "es poco realista" que Ucrania consiga lo que está reclamando. En ese sentido, vaticina que el gobierno de Volodímir Zelenski comenzará a suavizar su postura intransigente, ya que no para de crecer entre la ciudadanía ucraniana la reticencia a seguir peleando con Rusa.Los analistas creen que es necesario que se lleve a cabo una conversación "honesta" entre Ucrania y sus aliados occidentales, dice la nota, que desemboque en un alto al fuego. La cadena afirma además que Kiev deberá "realizar concesiones" y aceptar los compromisos que demande el gobierno ruso, ya que será quien se imponga en el conflicto.Por su parte, Oleksandr Musiyenko, experto militar con sede en Kiev y director del Centro de Estudios Militares y Jurídicos, le dijo a CNBC que por más que la nueva transferencia de fondos estadounidenses alimente las ambiciones bélicas de Kiev, las posibilidades de un triunfo ucraniano están fuera de su alcance.

