Exagente antiterrorista francés: por Ucrania combaten especialistas y neonazis de Francia

Nicolas Cinquini es un expolicía francés que trabajó en la inteligencia contraterrorista en su país. Participó en el movimiento de los chalecos amarillos, cuya represión y la violencia policial mostrada hizo que el exagente se desilusionara de trabajar para el Estado. Ahora, Cinquini busca información sobre franceses que luchan en el lado de Kiev.En una conversación con Sputnik, el exagente francés contó quién exactamente y por qué va a luchar en las filas de las FFAA de Ucrania, qué se les promete a los agentes estatales franceses por trabajar en Ucrania, cómo encuentra la información sobre los mercenarios franceses, que tan cuidadosamente oculta el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y cuántos galos murieron en Ucrania o regresaron a Francia después de febrero de 2022. — Antes era usted policía y trabajaba en inteligencia antiterrorista. ¿Por qué se dedicó a seguir la pista de franceses que han ido a luchar a Ucrania?— En 2014, por hábito profesional, pero con motivación personal, empecé a interesarme por el mecanismo de la guerra en Siria, que posteriormente, como sabe, tuvo trágicas consecuencias para Francia. Con el tiempo, la conclusión se hizo innegable: Europa, subordinada a Estados Unidos, y lejos quedan los tiempos en que [el presidente francés] Jacques Chirac se oponía a la invasión angloamericana de Irak, está implicada en una política común que conduce a guerras en todo el mundo.Los atentados terroristas como el del 13 de noviembre de 2015 en París son daños colaterales, tragedias menores comparadas con el sufrimiento en otras partes del mundo. Ya se trate, por ejemplo, de los rebeldes radicales suníes en Siria o de los neonazis ucranianos, Occidente mantiene alianzas para debilitar a quienes considera enemigos: Rusia, China, los activistas panafricanistas y, en última instancia, "el resto del mundo" para perpetuar su hegemonía, que, sin embargo, está condenada a terminar por razones demográficas y de desarrollo.En este contexto, la operación militar especial rusa se convirtió en una necesidad en febrero de 2022. Me interesé por la batalla de Mariúpol, donde observé indicios de la participación francesa. Un indicio fue la destitución, el 30 de marzo de 2022, del general Eric Vido, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DRM), que gestiona los satélites de vigilancia, lo que me llevó a sospechar que agentes contratados por el Gobierno francés estaban cercados en la ciudad ese mismo mes.Luego amplié mi investigación a los franceses avistados por todo el campo de batalla en el Donbás y Ucrania, e hice un triste descubrimiento. A diferencia de las figuras gubernamentales, los franceses se han unido a las filas de los atlantistas por iniciativa personal y muestran su narcisismo en las redes sociales, donde son fáciles de detectar. Allí están ampliamente representados conocidos activistas neonazis y, además, la prensa francesa trata de convertirlos en héroes.— ¿Hay algún obstáculo por parte de las autoridades francesas, por qué se esconde?— Mi respeto por las autoridades francesas quedó destruido por la violencia policial y judicial que sufrieron los chalecos amarillos antes de 2020. Por eso me despidieron ese año, de lo que hoy me alegro.Todavía no he sufrido ningún acoso administrativo, salvo la interminable espera para obtener un nuevo pasaporte. De hecho, sospecho que estoy en la lista S, una lista de personas que representan una amenaza para la seguridad del Estado, como muchas otras víctimas del régimen de Macron.Me fui de París a Córcega, donde la vida es agradable y la discreción es el credo de la vida local. La publicación en mi blog de la crónica de mi investigación sobre franceses en las filas de los atlantistas en Ucrania ha provocado resquemores entre estos últimos. Córcega es un territorio que me favorece, pero quiero evitar, en la medida de lo posible, encuentros que puedan tener consecuencias trágicas.— ¿Cómo busca usted la información? ¿Es complicado? ¿Qué datos son los más difíciles de obtener?— Gracias al narcisismo de cada voluntario y a su necesidad de reconocimiento social, las redes sociales son la principal fuente de información, que luego basta con analizar y comparar, por ejemplo, con artículos de prensa, actos administrativos disponibles en la red, documentos obtenidos en Ucrania por expertos informáticos rusos, información proporcionada por fuentes cuyo anonimato yo garantizo, y también las respuestas que a veces me dan los propios voluntarios. También es un trabajo en equipo, compartimos nuestra información entre los analistas del canal internacional de Telegram TrackANaziMerc.Este trabajo es un placer para mí, lo llevo haciendo toda mi vida. La dificultad con las fuentes abiertas es identificar la presencia en Donbás o Ucrania de personas de otra categoría: agentes que trabajan por cuenta del Gobierno francés, profesionales en misión que no son narcisistas en las redes sociales.— ¿Qué categorías de personas viajan para luchar del lado de Kiev? ¿Cuáles son sus principales motivaciones? — Mi opinión es que los agentes del Gobierno francés están motivados por el dinero, por las primas que aumentan sus salarios regulares, porque entre el personal militar en activo, al menos entre el cuerpo de oficiales, parece que la gran mayoría es bastante favorable a Rusia.Por su parte, los voluntarios que se han marchado individualmente son a menudo exmilitares enfadados cuya carrera militar se redujo a suboficiales como mucho, con escasos conocimientos de historia o geopolítica, racistas, partidarios o activistas abiertos de la extrema derecha, o incluso nazis reconocidos.— ¿Cómo son los principales programas para enviar franceses a Ucrania? ¿Hay reclutamiento?— Algunas fuentes nos han informado de que en las filas del Ejército francés se han hecho ofertas tentadoras a especialistas: una dimisión falsa, una garantía de reincorporación al final de su servicio y, mientras tanto, unos ingresos muy superiores a los habituales. Se trata de agentes muy reservados y difíciles de identificar.Desde el comienzo de la operación militar especial rusa, las Embajadas ucranianas actúan como centros de reclutamiento. También observé que los primeros voluntarios, una vez en Ucrania, también empezaron a reclutar a través de las redes sociales. Probé personalmente el canal de reclutamiento oficial disponible. Los candidatos tienen que enviar una carta al servicio centralizado en Ucrania y adjuntar un archivo creado tras introducir sus datos personales en un sitio web especial.— Oficialmente, solo hay unas pocas muertes. ¿En qué medida cree que esto se corresponde con la realidad? ¿Cuál es la probabilidad de que Francia conozca siquiera las cifras reales? ¿Tiene sus propias estimaciones sobre estas estadísticas?— De las 75 personas cuyos nombres publiqué, hasta ahora se han identificado 11 muertes. Eso es el 15%, que es mucho. Solo algunos de ellos fueron reconocidos oficialmente por las autoridades francesas bajo la presión de los medios de comunicación cuando se interesaron por ellos. En su correspondencia en las redes sociales, los franceses del lugar nos hablan de al menos otras dos muertes, y entre las personas cuyos nombres he publicado, otras dos guardan un sospechoso silencio y no han sido anunciadas desde hace varios meses.El 16 de enero de 2024, Rusia atacó una maternidad abandonada en Járkov, convertida en base para militares extranjeros. El comunicado de prensa afirmaba que su núcleo era francés y que unas sesenta personas murieron en total. Llegué a la conclusión de que este personal estaba catalogado como agentes del Gobierno francés.— Las autoridades francesas no reconocen la presencia de sus ciudadanos en las filas de las FFAA ucranianas; la palabra "mercenario" es tabú. ¿Por qué?— La palabra "mercenario" es ante todo peyorativa en la cultura popular y, además, el mercenarismo está perseguido por la legislación francesa. Pero su definición en el código penal es lo suficientemente estricta como para permitir que algunos voluntarios que conozco eviten ser procesados en Francia. Por su parte, los rusos los llaman con razón mercenarios. El debate jurídico se pondrá interesante cuando los rusos consigan atrapar a un agente del Gobierno francés desenmascarado.

