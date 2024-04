https://latamnews.lat/20240427/el-kremlin-rusia-luchara-contra-los-intentos-de-expulsarla-de-los-mercados-energeticos-1150052271.html

El Kremlin: Rusia luchará contra los intentos de expulsarla de los mercados energéticos

El Kremlin: Rusia luchará contra los intentos de expulsarla de los mercados energéticos

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia seguirá buscando formas de luchar contra los intentos de expulsarla de los mercados energéticos, declaró el portavoz del Kremlin

El 25 de abril, varios medios informaron que la Unión Europea, en el marco del 14 paquete de sanciones contra Rusia, podría sancionar proyectos rusos de gas natural licuado (GNL), así como prohibir la rexportación del GNL ruso a terceros países a través de puertos europeos. El vocero señaló que "la transición hacia mercados más caros (...) es beneficiosa para EEUU y otros países", pero al mismo tiempo esto significaría un gas más caro para los consumidores finales, en particular para los sectores industriales de Europa.La UE aprobó 13 paquetes de medidas restrictivas en relación con Rusia desde que esta lanzó su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Actualmente, el bloque europeo está trabajando en la 14 ronda de sanciones, con el énfasis en la lucha contra la elusión de las medidas restrictivas.Según la base de datos Castellum.AI, se activaron más de 16.580 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el inicio de la operación.Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.La cooperación con ChinaRusia tiene la intención de continuar desarrollando la cooperación con China, señaló Peskov.La 26 de abril, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, durante su visita a China, denunció el apoyo de China a Rusia, y añadió que si Pekín no toma medidas para "resolver este problema", lo hará Washingto .El 23 de abril, el diario Wall Street Journal informó que EEUU está preparando nuevas sanciones contra varios bancos chinos para obligar a Pekín a romper las relaciones comerciales con Moscú, ya que el comercio entre los países supuestamente impulsó una producción militar de Rusia capaz de derrotar a Ucrania.

