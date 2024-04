https://latamnews.lat/20240426/los-cancilleres-de-eeuu-y-china-celebran-una-reunion-en-pekin-1150022201.html

Los cancilleres de EEUU y China celebran una reunión en Pekín

Los cancilleres de EEUU y China celebran una reunión en Pekín

Sputnik Mundo

PEKÍN, (Sputnik).- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se reunió este 26 de abril en Pekín con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, para... 26.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-26T03:25+0000

2024-04-26T03:25+0000

2024-04-26T03:25+0000

internacional

antony j. blinken

china

pekín

eeuu

wang yi

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/0c/1136751672_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_6046cd8c0ed6b32bd80fb79ad7f21886.jpg

Al mismo tiempo, Wang enfatizó que "los factores negativos en las relaciones chino-estadounidenses continúan creciendo y acumulándose". El alto diplomático chino agregó que Pekín exige a Washington que no interfiera en los asuntos internos de China y no cruce las "líneas rojas" relacionadas con la soberanía, seguridad e los "intereses de desarrollo" de China. En este contexto, Wang señaló que los derechos legítimos de desarrollo de China "se suprimen injustificadamente y los intereses fundamentales de China se enfrentan constantemente a desafíos", mientras que este país asiático, añadió, siempre aboga por el respeto mutuo de los intereses fundamentales. Blinken se encuentra en China con una visita oficial desde el 24 de abril.La anterior visita de Blinken a China se completó el 19 de junio de 2023, en la que mantuvo conversaciones con el presidente Xi Jinping, el ministro de Exteriores, Qin Gang, y el jefe de la Oficina de la Comisión de Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi.Tras las reuniones, el secretario de Estado estadounidense reconoció que China y EEUU no habían llegado a un consenso sobre el establecimiento de una comunicación operativa entre militares en caso de crisis, y que se seguía trabajando en ello.La visita de Blinken en 2023 fue el primer viaje del Secretario de Estado estadounidense a China en cinco años y se produjo en medio de un significativo deterioro de las relaciones Pekín-Washington por una serie de cuestiones, entre ellas las tensiones en Taiwán, el incidente del derribo de un globo chino sobre Estados Unidos y los continuos desacuerdos en los ámbitos comercial y tecnológico.

https://latamnews.lat/20230620/no-hay-avances-los-expertos-evaluan-los-resultados-del-viaje-de-blinken-a-china-1140753832.html

china

pekín

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

antony j. blinken, china, pekín, eeuu, wang yi