Macron anuncia que Europa "está moribunda" y augura su debilitamiento en la próxima década

Europa se enfrentará a serios desafíos y puede incluso perecer en los próximos años, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron.

internacional

emmanuel macron

francia

🌍 europa

unión europea (ue)

En su opinión, en la próxima década, "existe un enorme riesgo" de que Europa quede "debilitada o incluso relegada", porque se encuentra en un "momento de trastorno sin precedentes en el mundo". Según Macron, la "principal amenaza" para la seguridad europea es el conflicto ucraniano, y "la condición sine qua non es que Rusia no lo gane".Además, el mandatario añadió que "los riesgos de empobrecimiento para Europa son elevados", ya que "invertimos muy poco, no defendemos suficientemente nuestros intereses". Por ello, la UE necesita una nueva estrategia de crecimiento y desarrollo, así como mantener la independencia estratégica y tecnológica, consideró Macron.A su juicio, la UE debe asociarse con terceros países, también en el ámbito de la defensa, y demostrar que "nunca ha sido vasalla de Estados Unidos".El 23 de abril, la revista Foreign Policy citó a funcionarios europeos anónimos que compartían sus dudas sobre "cuánto tiempo Europa puede confiar en Estados Unidos luego de las futuras elecciones presidenciales" y afirmaban que Washington estaba perdiendo la confianza de sus aliados debido al retraso de seis meses en la asignación del paquete de ayuda a Ucrania, Taiwán e Israel.Un posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca aviva los temores sobre un cambio de postura de Washington en la OTAN: el republicano habló incluso de la posibilidad de que su país abandonara el bloque, argumentando que aporta más recursos que los Estados europeos.

francia

unión europea (ue)

