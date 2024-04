https://latamnews.lat/20240425/kiev-quiere-en-sus-filas-a-los-hombres-ucranianos-en-el-extranjero-ante-escasez-de-reclutas-1149993294.html

Kiev quiere en sus filas a los hombres ucranianos en el extranjero ante escasez de reclutas

La escasez de reclutas en su propio país está llevando al gobierno de Zelenski a intensificar la presión sobre los hombres en edad militar de origen ucraniano... 25.04.2024

El gobierno de Ucrania decidió suspender temporalmente los servicios consulares, en el marco de una revisión más amplia de las normas de movilización del país destinadas a reforzar sus defensas contra el avance de Rusia.El funcionario opinó que no es justo que ucranianos que se fueron al extranjero sin importarles que su país estaba en medio de un conflicto reciban servicios del Estado."Un hombre en edad de servicio militar obligatorio se fue al extranjero, demostró a su estado que no le importa su supervivencia y luego viene y quiere recibir servicios de este estado. No funciona de esta manera. Nuestro país está en conflicto", agregó Kuleba.Horas después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania dio a conocer el 24 de abril más detalles sobre la medida, indicando que la suspensión afectaría a los hombres de entre 18 y 60 años que se encuentren temporalmente en el extranjero, excepto si solicitan documentos de identidad para regresar a Ucrania."La decisión de suspender el proceso de prestación de servicios consulares a la categoría de ciudadanos ucranianos especificada por la ley es una medida temporal debido a la necesidad de resolver cuestiones relacionadas con el registro militar de los ciudadanos en edad de movilización que se encuentran en el extranjero", dijo el ministerio en un comunicado.Así, a partir del 23 de abril, las nuevas solicitudes de servicios consulares de hombres en edad militar no serán aceptadas temporalmente, "ya que el plazo de consideración de dichas solicitudes puede exceder el tiempo restante antes de que la ley entre en vigor", dijo el ministerio.

ucrania

