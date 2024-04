Reclutar sicarios para Ucrania: una estrategia de "carne de cañón" arriesgada para EEUU

https://latamnews.lat/20240412/reclutar-sicarios-para-ucrania-una-estrategia-de-carne-de-canon-arriesgada-para-eeuu-1149683316.html

El pasado 9 de abril, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso) dijo en un comunicado que las empresas privadas militares norteamericanas reclutan a los miembros del crimen organizado de esos dos países latinoamericanos que cumplen condena en cárceles estadounidenses, para participar en el conflicto en Ucrania del lado de Kiev."Está previsto que la primera tanda de matones sea lanzada al frente en el verano de este año. El grupo estará formado por varios centenares de mexicanos y colombianos. Si aceptan el 'viaje de negocios', se les promete una amnistía total, con la expectativa de que nunca regresen", detalla el SVR.La inteligencia rusa agregó que "Estados Unidos está recurriendo a métodos cada vez más desesperados" en su intento por cambiar la situación en el campo de batalla, al reponer las filas del Ejército ucraniano con personas "con tendencia a la violencia armada".Esta nueva forma de reclutamiento se presenta cuando Kiev enfrenta serios problemas para hacerse de nuevos reclutas, pues varios de sus ciudadanos hacen lo imposible por evitar ir al frente. Estos intentos de deserciones se siguen presentando cuando se procura un nuevo proyecto del de ley que pretende movilizar a otros 500.000 hombres para el servicio militar."EEUU se nutre de mercenarios de todo tipo"Humberto Morales, especialista en Europa del Este y en las relaciones Rusia-México de la Universidad Autónoma de Puebla, considera que no sería extraño que sicarios del crimen organizado fueran "reclutados" para pelear en favor de las tropas ucranianas, dado el historial de reclutamiento de mercenarios que tiene Estados Unidos como estrategia en diferentes guerras en las que participa en todo el mundo. El especialista recordó que está demostrado, históricamente, que el Ejército de Estados Unidos "se nutre de mercenarios de todo tipo", desde exprisioneros, refugiados y hasta personas sentenciadas. "[Washington] los recluta para estas guerras de invasión o intervención" a cambio de su libertad, agregó.Por su parte, Felipe Mendoza, analista y consultor político colombiano, dice en charla con Sputnik que hay "un número importante" de colombianos extraditados y personas de esa nacionalidad que están purgando penas por temas de tráfico de drogas en Estados Unidos.De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, hay un total de 12.511 presos mexicanos en cárceles de Estados Unidos y 1.447 reclusos colombianos. De hecho, las personas de origen mexicano ocupan el segundo lugar en la población carcelaria de Estados Unidos, con el 8%. Le siguen las personas de origen dominicano, con el 0,9%, y en tercer lugar los de origen colombiano, con el 0,9%. Empresas de guerra y carne de cañónEl Pentágono no contrataría directamente a los miembros de los cárteles de la droga: lo haría a través de compañías privadas para que, de ese modo, "el Gobierno de Estados Unidos se haga de la vista gorda", explica Morales. Lo cierto, según el experto, es que no se sabe cuánto podría ayudar a Ucrania esta estrategia y si realmente harán diferencia en el campo de batalla, donde las fuerzas ucranianas no han tenido éxito y donde los métodos de combate han cambiado drásticamente, sobre todo debido al uso de drones. Mendoza destaca que el reclutamiento de criminales es una técnica de guerra que da pie a la "carne de cañón", ya que los ejércitos recurren a personas con niveles altos de vulnerabilidad o necesidad. Un objetivo difícilLiberar de cárceles estadounidenses a criminales que trabajaron para el crimen organizado y ofrecerles su liberación o disminuciones en sus condenas a cambio de ir a Ucrania, podría ser una empresa engorrosa en términos burocráticos, pues serían necesarios varios trámites ante las cortes estadounidenses, coinciden los especialistas. Además, afirma que tampoco sería razonable confiar en que un criminal cumpla su palabra de nunca regresar a Estados Unidos. "Una de las condiciones para que reciban la amnistía es que nunca vuelvan a Estados Unidos, pero eso me parece poco factible. En ese caso, el Gobierno estadounidense estaría creyendo en la palabra de un criminal violento con una sentencia proporcionada en una corte federal. Eso no sería prudente para el Gobierno", concluye Silva.

