"Las cosas no salieron bien": el fracaso de los drones de Silicon Valley en Ucrania

El periódico estadounidense destaca que los startups nacionales han fallado en la tarea de construir drones pequeños que puedan ser usados en combate, esto principalmente debido a los altos costos de producción que implican."En la primera guerra en la que los pequeños aviones no tripulados ocupan un lugar destacado, las empresas estadounidenses siguen sin tener una presencia significativa. Los drones fabricados en Estados Unidos tienden a ser caros, defectuosos y difíciles de reparar", relata el medio.Esto, ahonda el diario, ha provocado inquietudes en el Pentágono, que requiere fortalecer su capacidad de uso de aeronaves no tripuladas.Ante la incapacidad estadounidense de cumplir con los requisitos armamentistas, Ucrania ha optado por adquirir los drones de China, los cuales resultan más económicos.La principal empresa proveedora de las aeronaves es SZ DJI, la cual ha sido señalada por Estados Unidos de ser una "compañía militar de China" y una "herramienta de vigilancia de Pekín". El Pentágono ha prohibido el uso de los drones de la compañía en el ejército norteamericano.El veto de componentes chinos por parte de Estados Unidos, ahonda el WSJ, es precisamente una de las razones principales por la que el país no ha podido economizar la manufactura de drones."Casi 300 empresas de tecnología de drones con sede en Estados Unidos recaudaron un total de alrededor de 2.500 millones de dólares en fondos de capital de riesgo en los últimos dos años, según la firma de datos PitchBook", reporta el diario.Estados Unidos ha optado por otros medios para satisfacer su demanda. Por ejemplo, el Departamento de Estado dio a Cyberlux, un fabricante de drones de producción cinematográfica con sede en Carolina del Norte, un contrato equivalente a 79 millones de dólares para la entrega de aeronaves modificadas para transportar explosivos.En promedio, Ucrania usa 10.000 drones al mes, por lo que, aunque se ha manifestado la intención de adquirirlas de Estados Unidos, la intención es mantener los costos bajos."Ucrania ha solicitado miles de unidades del nuevo Skydio X10, que tiene una radio que puede cambiar de frecuencia por sí misma tan pronto como su señal se ve interferida por interferencias electrónicas", concluye el texto del WSJ.

