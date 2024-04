https://latamnews.lat/20240423/rusia-crece-cinco-veces-mas-que-francia-un-politico-frances-critica-las-sanciones-antirrusas-1149945205.html

"Rusia crece cinco veces más que Francia": un político francés critica las sanciones antirrusas

"Rusia experimentará este año una de las tasas de crecimiento económico más fuertes del mundo, ¡tras un crecimiento ya muy fuerte en 2023! ¡5 veces [superior al] crecimiento francés!", escribió Philippot el 22 de abril en su cuenta de la red social X (antes Twitter).Al mismo tiempo, reprochó al ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, que prometía que "pondría de rodillas a la economía rusa". Philippot mencionó a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, bajo cuyo mandato se adoptaron 13 paquetes de sanciones antirrusas y se está preparando el siguiente.Según predice el FMI, el PIB de Rusia crecerá en 2024 más que el de Estados Unidos o la eurozona. Se estimaba en solo un 1,2% en octubre pasado, y luego en un 2,6% en enero, sin embargo, se espera ahora un repunte del 3,2%. Las cifras de Estados Unidos (2,7%), Japón (0,9%) y Francia (0,7%) parecen menos optimistas.Estas declaraciones del político francés se produjeron en medio de las noticias del 14.º paquete de sanciones antirrusas, que se espera prohíba el gas natural licuado ruso al territorio de la UE.Desde finales de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, endureció su retórica hacia Rusia en el contexto de la operación militar especial. No obstante, los datos económicos muestran lo contrario, Francia bate un récord al aumentar las compras de gas ruso. París lidera, por sobre cualquier otro país de la UE, tanto en importaciones absolutas de GNL ruso en 2024 —1,5 millones de toneladas— como en el crecimiento de las compras en comparación con el mismo período de 2023, asegura el medio Politico.Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

