Francia defiende con firmeza a Ucrania, mientras es el mayor importador de GNL ruso

El volumen de envíos de gas natural licuado (GNL) ruso a Francia marcó un récord en los tres primeros meses de 2024, una cifra superior al de cualquier otro país de la UE en comparación con 2023, muestran los datos analizados por el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio. En total, París abonó más de 600 millones de euros (unos 645 millones de dólares) a Moscú.Esto se produce en el contexto del endurecimiento de la retórica de Macron hacia Rusia y su continuo apoyo a Ucrania después de dos años de conflicto armado, indica Politico. Así, a finales de febrero, el mandatario francés indicó que no se podía descartar el envío de tropas a Ucrania e instó a los aliados a no flaquear a la hora de defender a Kiev.El gigante energético TotalEnergies tiene una participación del 20% en el proyecto Yamal LNG, que explota una planta de licuefacción en el noroeste de Siberia, propiedad mayoritaria de la empresa energética privada rusa Novatek. En virtud de un contrato a largo plazo, la compañía francesa está obligada a seguir comprando anualmente al menos 4 millones de toneladas de GNL de la instalación hasta 2032.Por su parte, el presidente y director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, tildó públicamente de "irrazonable" una prohibición del GNL ruso por parte de la UE antes de 2025 o 2026, cuando se pongan en marcha nuevos proyectos de combustible en todo el mundo, incluido Estados Unidos.Unos meses después del inicio de la operación militar especial rusa en 2022, la UE presentó un plan para poner fin a la dependencia del bloque de las importaciones de combustibles fósiles de Moscú para 2027. De este modo, el bloque redujo sus compras del gas procedente de Rusia en unos dos tercios, agrega.No obstante, iniciativas similares para abandonar el GNL han fracasado, informa el diario. En 2023, los países de la UE aumentaron sus compras de combustible a Rusia en torno a un 3%, hasta 12.700 millones de metros cúbicos, mostró el análisis de Sputnik de las estadísticas europeas.Francia está lejos de ser el único culpable, asegura Politico. Al menos nueve países de la UE siguen comprando el combustible ruso. Bélgica, España y los Países Bajos también son los mayores compradores de GNL. Pero París lidera el bloque tanto en importaciones absolutas en 2024 —1,5 millones de toneladas— como en crecimiento de las compras en comparación con el mismo periodo de 2023, añade.Las importaciones de GNL ruso a Europa han aumentado tras las restricciones impuestas por la UE a los recursos energéticos rusos. Sin embargo, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron el 8 de diciembre un acuerdo político preliminar sobre la regulación del gas que incluye una cláusula de seguridad energética que permite a los Estados miembros restringir a escala nacional las importaciones por gasoductos y de GNL ruso.El plan regulador debe ser aprobado por los 27 miembros del Consejo y los delegados del Parlamento Europeo. En el informe no se especifica el plazo en el que puede concluir este proceso.Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

