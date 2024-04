https://latamnews.lat/20240423/nadie-nos-ensenara-que-es-la-moralidad-dice-israel-ante-posibles-sanciones-de-eeuu-1149958531.html

"Nadie nos enseñará qué es la moralidad", dice Israel ante posibles sanciones de EEUU

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, parece haber criticado la posibilidad de que Washington imponga restricciones a una unidad militar en... 23.04.2024, Sputnik Mundo

Gallant se reunió el lunes 22 de abril con las tropas del batallón Netzah Yehuda de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en medio de su defensa en medio de la decisión de Estados Unidos de sancionar a la unidad por violaciones de derechos humanos en Cisjordania ocupada, informó el periódico israelí The Times of Israel. "Errores y equivocaciones ocurren en donde sea que haya actividades militares, y no deberían suceder, pero el hecho de que uno, dos o [varios] soldados hayan hecho algo equivocado no debe desacreditar a todo el batallón", dijo Yoav Gallant, al tiempo que anunció que están "cuidando" de los soldados involucrados en estos casos.Asimismo, en relación con el batallón israelí, el ministro subrayó que "todo el sistema de Defensa, las FDI y el Estado de Israel lo apoyan, aprecian y lo incitan en sus operaciones para proteger al Estado de Israel". Según los reportes de diversos medios internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, planea anunciar en los próximos días sanciones contra una unidad del Ejército de Israel: la unidad Netzah Yehuda (Judea por Siempre). Dicho batallón fue acusado de presuntas violaciones graves a los derechos humanos de civiles palestinos en la Cisjordania ocupada por Tel Aviv.De acuerdo con la agencia de noticias AP, Washington investigó a cinco unidades militares por graves violaciones a derechos humanos. Sin embargo, las sanciones sólo estarían dirigidas contra una de ellas. En concreto, las restricciones incluyen que la ayuda militar enviada por Estados Unidos no podrá dirigirse a Netzah Yehuda. Además, se restringirá su participación en programas de formación financiados por el país norteamericano. Las Fuerzas de Defensa de Israel trasladaron a este batallón —formado en su mayoría por ultraortodoxos y sionistas de línea dura— fuera de Cisjordania y lejos del contacto con los palestinos a finales de 2022, pero no se tomaron medidas para castigar a los miembros sospechosos de abusos contra los derechos humanos.

