Las predicciones de que Kiev ganará gracias a la ayuda de EEUU son "peligrosamente delirantes"

Las predicciones de que Kiev ganará gracias a la ayuda de EEUU son "peligrosamente delirantes"

23.04.2024

El 20 de abril, después de meses de demoras y súplicas desesperadas por parte de Ucrania, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó un proyecto de ley que incluye 61.000 millones de dólares destinados a apoyar a Kiev. Si bien el proyecto aún se encuentra sujeto a la aprobación del Senado y a su posterior promulgación por el presidente Joe Biden, el profesor de seguridad internacional en la Universidad de Birmingham y autor del artículo, Stefan Wolff, explicó que, "dada la aprobación previa por parte del Senado de una medida similar y la vehemente defensa de Biden de la necesidad de apoyar a Ucrania, esto debería ser una formalidad". No obstante, el académico cuestionó si el nuevo apoyo de Washington a Kiev salvará a ese país de lo que parece una derrota segura. Así, Wolff señala que, más allá de la aprobación del Senado y del presidente, todavía quedan algunas dificultades logísticas por resolver. Un ejemplo, dijo, es el traslado del equipo militar que se necesita con urgencia, incluidas las municiones. Falta de voluntad política Para Wolff, a lo anterior se suma otra problemática: la falta de voluntad política, pues la sostenibilidad de la ayuda militar "no es simplemente una cuestión financiera. Es sobre todo de voluntad política". Y si bien, tras una serie de señales contradictorias durante los últimos meses, el expresidente Donald Trump finalmente respaldó al presidente republicano de la Cámara de Representantes Mike Johnson en su decisión de someter a votación el proyecto de ley de ayuda a Ucrania. No obstante, observó el experto, más miembros republicanos se opusieron al proyecto que los que lo apoyaron. "Además, en caso de que Trump regrese a la Casa Blanca después de las elecciones de noviembre, sus rencores personales contra Ucrania y su presidente, Volodímir Zelenski, son bien conocidos. Esto —así como sus anteriores expresiones de admiración por Vladímir Putin— lo convierte a él y a Estados Unidos en un aliado incierto a largo plazo", analizó Wolff. Adicionalmente, el experto señaló que el hecho de que la Cámara de Representantes haya votado también a favor del proyecto de ayuda militar a Israel y Taiwán —autorizando una suma combinada de unos 100.000 millones de dólares, aunado a un saldo de deuda federal existente de 34.000 millones de dólares —que aumenta en 1.000 millones de dólares cada 100 días— ponen en duda la sostenibilidad a largo plazo de los paquetes de ayuda, no sólo durante una segunda presidencia de Trump. Por esa razón, mencionó que una evaluación más realista sería que la ayuda estadounidense permita dar paso a negociaciones de paz entre ambas partes.

