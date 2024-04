https://latamnews.lat/20240420/rusia-llegara-mas-solida-a-eventuales-negociaciones-sobre-ucrania-1149877200.html

Rusia llegará "más sólida" a eventuales negociaciones sobre Ucrania

Rusia podría negociar un posible fin al conflicto con Ucrania directamente con los países euroatlánticos, llegando a una eventual mesa de diálogo más sólida...

Al comentar las declaraciones del canciller ruso, Serguéi Lavrov, en el sentido de que Moscú perdió la confianza en las autoridades de Kiev, la maestra Imelda Ibáñez, especialista en Historia diplomática de Rusia y su política exterior de la Universidad Estatal de San Petersburgo, comentó que Moscú no está cerrado a regresar a una mesa de negociaciones, pero esta vez será diferente que hace prácticamente dos años.Para la experta, ahora habría que ver en qué posición van a llegar los líderes euroatlánticos, a través de Ucrania, porque finalmente, "los líderes ucranianos van a estar a la disposición que los líderes euroatlánticos pongan en la mesa de negociación"."Creo que los líderes ucranianos tienen muy poco balance a favor en estas negociaciones, que, ya lo comenta el ministro Lavrov, no van a ser directamente con ellos, me parece que ya va a ser directamente con los líderes euroatlánticos", observa la académica.Alejandro Martínez Serrano, profesor de Relaciones Internacionales de la UNAM de Universidad La Salle, señala que existe una desconfianza en los dirigentes del Gobierno de Ucrania dado que "las autoridades ucranianas cada vez están perdiendo más su credibilidad ante la comunidad internacional".Sobre los señalamientos del canciller Lavrov de que líderes de países occidentales hablan de una presunta "amenaza rusa" para convencer a sus propios parlamentos a que den luz verde a una mayor financiación de las hostilidades en Ucrania, la profesora Ibáñez señala que esta posición de las naciones euroatlánticas carece de sustento y es más propia de una retórica del siglo XIX.La especialista explica que en el siglo XIX se hablaba de una Rusia expansionista, imperialista, que quería siempre tener una posición hegemónica en el espacio europeo."Me parece que actualmente no es así en Rusia", señaló la académica. Para ella, Moscú ha reconfigurado su posición en política exterior desde hace 20 años y su posición es la búsqueda de la multipolaridad, de la cooperación y del sentido de la negociación tanto con los líderes euroatlánticos como con los líderes asiáticos, africanos y latinoamericanos."Me parece que el discurso que manejan los líderes occidentales es mucho más para favorecer la posición que ellos quieren tener, de hegemonía sobre Ucrania y obviamente haciendo frente al avance, de la operación especial militar de Rusia", afirmó Ibáñez."Desde mi punto de vista como estudiosa de la historia de la diplomacia rusa, de la historia de la proyección de su política exterior desde hace siglos, me parece que este discurso no va y no se adecua a la forma actual de la proyección de la política exterior de Rusia", aseguró.Para Ibáñez, este nuevo orden multipolar clave en la política exterior de Moscú está aún en construcción y falta todavía "mucho trabajo por hacer""Nos encontramos en un interregno de una unipolaridad", dice la experta, quien explicó que el orden unipolar fue "golpeado" precisamente por Rusia en febrero del 2022, pero que aún no se ha consolidado del todo.El profesor Martínez Serrano coincidió en este sentido en que el nuevo orden multipolar está en una etapa de formación."No es algo que se dé de la noche a la mañana", comenta. "Paulatinamente está gestándose y uno de los signos es precisamente el tema de la cada vez mayor presencia de aspectos que tienen relevancia y que no solo se van a resolver con decisiones unilaterales"."La presencia de polos de poder cada vez mayor en aspectos no solo políticos, sino económicos o incluso hasta militares nos dan la principal característica de ese nuevo orden internacional, ese multipolarismo, donde tenemos un consolidado grupo de naciones en el contexto de lo que conocemos como Unión Europea o la presencia de algunos otros bloques como son los BRICS, que están en pleno crecimiento, o también la presencia de economías muy destacadas como es el caso de la República Popular China", agrega.

