"Mi país no merece ser calificado así": líder de Papúa Nueva Guinea critica a Biden

"Mi país no merece ser calificado así": líder de Papúa Nueva Guinea critica a Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho en varias ocasiones que uno de sus tíos fue supuestamente devorado por caníbales cerca de Papúa Nueva...

La semana pasada Biden sugirió sin pruebas que su tío Ambrose Finnegan, hermano de la madre de Biden y militar estadounidense, había sido devorado por caníbales después de que su avión cayera frente a la costa de Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial."Fue abatido en Nueva Guinea, y nunca encontraron el cuerpo porque solía haber muchos caníbales, de verdad, en esa parte de Nueva Guinea", dijo Biden durante un discurso sobre los aranceles del acero y el aluminio en Pittsburgh el 17 de abril.Días después, James Marape, primer ministro de Papúa Nueva Guinea, país que se ha convertido en un importante socio estratégico de Estados Unidos en la región, respondió a las declaraciones del presidente Biden y dijo que su país no merece ser calificado como un hogar de caníbales.Marape también pidió a Estados Unidos que limpiara el material de guerra y manipulara adecuadamente los restos humanos de la Segunda Guerra Mundial que aún permanecen en la región, porque la gente tiene temor de morir por la explosión de una bomba de esa época."Nuestra gente vive diariamente con el temor de morir por la detonación de bombas de la Segunda Guerra Mundial", añadió.El diario The New York Times publicó que la descripción que hace Biden de la muerte de su tío no coincide con los registros militares, ya que el señor Finnegan era pasajero de un avión que "por razones desconocidas" tuvo que amarizar en el océano Pacífico frente a la costa norte de Nueva Guinea el 14 de mayo de 1944, según la Agencia de Contabilidad de POW/MIA del Pentágono.De acuerdo con esa misma fuente, citada por el medio los dos motores del avión fallaron a baja altura. No hay indicios de que el avión fuera derribado. De hecho, Finnegan y otros dos hombres "no lograron salir de los restos del avión y se perdieron en el accidente", según los archivos del Pentágono.

