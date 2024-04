https://latamnews.lat/20240418/zajarova-senala-que-la-ley-de-movilizacion-en-ucrania-abole-los-derechos-de-sus-ciudadanos-1149833238.html

Zajárova señala que la ley de movilización en Ucrania "abole los derechos" de sus ciudadanos

MOSCÚ (Sputnik) — La nueva legislación ucraniana que introduce normas más estrictas de la movilización militar está destruyendo los derechos de los ciudadanos...

En opinión de Zajárova, este paso "contribuirá a aumentar la ya rampante corrupción en Ucrania y dividirá aún más a la sociedad". El pasado 16 de abril, Zelenski firmó la ley que recrudece las condiciones de movilización de los militares y las sanciones para quienes intenten evadir el reclutamiento. Según el vicepresidente de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano), Alexandr Kornienko algunas normas entraron en vigor de inmediato, después de la publicación del documento, y el resto lo harán dentro de un mes.Tal y como informaron los medios de comunicación ucranianos, quedó eliminada de ley la cláusula que estipulaba la desmovilización del personal militar a los 36 meses del servicio. La nueva normativa deja a los reservistas un plazo de 60 días después de decretada la movilización para comparecer ante una oficina de registro y alistamiento militar y actualizar sus datos personales. Asimismo, la nueva ley permite enviar citaciones a cuentas electrónicas y obliga a los ciudadanos varones de 18 a 60 años a llevar encima papeles de registro militar durante el período de movilización y presentarlos a petición de los funcionarios de oficinas de registro y alistamiento militar, agentes de policía y guardias fronterizos. Se suspenden además los servicios consulares para hombres de 18 a 60 años que no cuenten con los certificados de registro militar. La tregua olímpicaEn palabras de Zajárova, París debería dejar de suministrar armas a Ucrania para demostrar la sinceridad de la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, para una tregua durante los Juegos Olímpicos de Verano.La diplomática destacó la importancia de "pasos prácticos en esta dirección", mientras lo que sale por ahora desde Francia son "reflexiones generales".La situación en Oriente MedioDe acuerdo con la portavoz, Moscú hace todo lo posible para evitar que la situación en Oriente Medio se complique aún más.Según la vocera, los diplomáticos rusos piden a todos los implicados que actúen con prudencia y moderación, ya que una escalada incontrolada de tensiones amenaza con provocar consecuencias más graves para la región.En la noche del 13 al 14 de abril, Irán lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Israel en represalia por el bombardeo sobre el Consulado iraní en Damasco. En el ataque, según diversos datos, se lanzaron centenares de proyectiles y vehículos no tripulados, incluidos drones kamikazes Shahed y misiles hipersónicos Fatah y Fatah-2. El canal de televisión iraní Press TV comunicó que todos los misiles dieron en el blanco.Según el Ejército de Israel, Irán lanzó más de 300 municiones, incluidos 170 drones, más de 30 cohetes de crucero y más de 120 misiles balísticos. Israel afirma que solo "unos cuantos cohetes" alcanzaron el territorio del país, causando "un daño insignificante".El jefe del Estado Mayor de las FFAA de Irán, Mohamad Bagheri, comunicó que Teherán da por terminada la operación Promesa Verdadera y no planea continuarla, pero al mismo tiempo advirtió de que si Israel intenta una nueva acción, la respuesta va a ser aún más contundente.El ministro sin cartera y también miembro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, por su parte, afirmó que Israel se propone crear una coalición regional contra Irán y responder al ataque en el momento oportuno y de manera apropiada.La nota rusa sobre crímenes nazis en la URSSAsimismo, Zajárova declaró que las autoridades de Alemania no respondieron a la nota enviada por la embajada rusa con la exigencia de reconocer oficialmente como actos de genocidio los crímenes nazis en el territorio de la Unión Soviética.El 18 de marzo, Rusia insistió en que Alemania reconozca oficialmente el sitio de Leningrado y otros crímenes del Tercer Reich como actos de genocidio y envió la nota correspondiente a la parte alemana.Moscú "considera este acto provocativo como un paso de Alemania destinado a politizar aún más de manera antirrusa la memoria histórica del curso y resultados de la Segunda Guerra Mundial", recalcó la diplomática."Creemos que se trata de la destrucción de la memoria histórica y de la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial por parte del Berlín", enfatizó.Rusia "sigue" la posible unión de Japón a las misiones nucleares de EEUUEn palabras de Zajárova, Moscú sigue atentamente el debate sobre la posible incorporación de Japón a las misiones nucleares de Estados Unidos, y también presta atención a las declaraciones antirrusas del primer ministro de Japón, Fumio Kishida.Además, la Cancillería rusa no pudo ignorar las declaraciones antirrusas de Kishida durante su visita a EEUU."Por cierto, no pudimos pasar por alto las declaraciones de Kishida en el Congreso de EEUU. Hizo unas declaraciones ofensivas sobre un presunto chantaje por parte de Rusia. Ya no es una simple ofensa, sino desinformación a escala mundial", indicó la diplomática rusa.Zajárova asimismo mencionó los intentos de Kishida de establecer unos paralelos con los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki.A su juicio, la retórica antirrusa de Kishida se debe a su bajo ranking en Japón que, según los sondeos hechos por los medios japoneses, está por debajo del 20%."La administración japonesa recurre a todas estas acciones en búsqueda de soluciones a los problemas internos. Kishida fue a visitar a sus patronos allende el océano para ganarse puntos con la retórica antirrusa. Le salió barato, pero, por lo visto, no puede actuar de otra manera", concluyó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso.

