Venezuela afirma que EEUU se equivocó al revocar licencia de gas y petróleo

Venezuela afirma que EEUU se equivocó al revocar licencia de gas y petróleo

CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), Jorge Rodríguez, dijo que EEUU "se dio un doble tiro en el pie" al revocar... 18.04.2024, Sputnik Mundo

"Ustedes se acaban de dar (...) un doble tiro en el pie, porque Venezuela ha demostrado (…), a pesar de esas sanciones, a pesar de ustedes, Venezuela ha crecido y va ser el país cuyo PIB [Producto Interno Bruto] crezca más en esta región, en este año 2024, nosotros vamos a seguir adelante", indicó el también jefe de la delegación de diálogo del Gobierno de Venezuela durante una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión. EEUU no renovará la exención de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela debido a la preocupación de Washington por cuestiones relacionadas con las elecciones en el país latinoamericano, dijo el miércoles 17 de abril un alto funcionario del Gobierno norteamericano. Desde las afueras del Palacio Federal Legislativo (sede Parlamento), Rodríguez detalló todos los elementos derivados de las cinco reuniones con la delegación de EEUU, que se suscitaron en Doha (Catar), Milán (Italia) y México. El funcionario manifestó que, desde el primer encuentro, Venezuela reiteró que "no es un país tutelado, que es un país independiente y soberano". Al respecto, Rodríguez relató que la administración de Joe Biden dejó expreso que su intención "era la búsqueda del levantamiento de las sanciones contra Venezuela". De acuerdo a lo convenido, "el Gobierno de Estados Unidos incumplió, demostró ser irrespetuoso del derecho internacional", al no emitir una licencia general prevista para el 5 de marzo de 2024, la cual establecía el levantamiento total de todas las medidas que pesan contra el país, añadió el funcionario. El jefe de la delegación del Gobierno presentó ante los medios registros fotográficos y de los documentos suscritos en los distintos encuentros con EEUU, que de acuerdo a su relato revelan "quién no cumplió con su palabra y compromiso". El Gobierno de Joe Biden tomó la decisión tras determinar que, aunque las autoridades venezolanas han cumplido algunos compromisos clave en el Acuerdo de Barbados, también se han quedado, a su entender, cortas en varias áreas, como la inhabilitación de candidatos y partidos por tecnicismos, incluida la ganadora de las primarias de la oposición María Corina Machado. En enero, Washington decidió revocar la Licencia General 43, que autorizaba transacciones que involucraban a la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven. En octubre pasado, el Gobierno de Maduro y la opositora Plataforma Unitaria Democrática firmaron dos acuerdos parciales en Barbados que contemplaban respetar el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las presidenciales del 2024 de manera libre.

