"¿Qué Sudamérica queremos?": Lula critica a EEUU y señala que el continente está colonizado

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva criticó la ofensiva de Estados Unidos contra los latinoamericanos y defendió la búsqueda de la soberanía de...

Lula da Silva manifestó que, históricamente, los países latinoamericanos no tuvieron asociaciones comerciales entre sí, ni con naciones africanas, pero que esa lógica ha cambiado con el concepto de Sur Global.El líder brasileño indicó que "después de 520 años de existencia, todos seguimos siendo pobres", en referencia al desempleo, la desnutrición y la mortalidad infantil presentes en el continente. "Y entonces, Estados Unidos, que debería ocuparse de esto generando empleos para sus vecinos, tiene una política de construir un muro para los latinoamericanos que buscan una oportunidad de trabajo, además de la publicidad tan grande que hacen para que sean considerados criminales", criticó el presidente brasileño.En un discurso desde la Casa Nariño, en Bogotá, Lula destacó las alianzas entre el sector comercial e industrial de Brasil con sus pares colombianos, y mencionó que el país apunta a crear "asociaciones estratégicas con transferencia de tecnología".En la agenda presidencial, Lula se reunió con el presidente colombiano, Gustavo Petro, donde abordó cuestiones ambientales relacionadas con la protección de la Amazonia —bioma presente en ambos países—, además de la "prosperidad de América del Sur"."¿Qué Sudamérica queremos? ¿Qué país queremos? ¿Qué política de integración queremos?", preguntó el mandatario brasileño, afirmando que cuanto más fuerte sea Brasil, más será respetado por Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia e India."El crecimiento económico de un país, de un empresario y de una sociedad tiene que ir asociado al crecimiento de quienes trabajan. No es el empresario quien hace el trabajo, son los trabajadores y los consumidores", destacó, citando que la pobreza incrementa varios delitos, incluido el crimen organizado.La unión protegerá de los intereses occidentalesEl profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de São Paulo (Unesp), Marcos Cordeiro Pires, afirmó que "América Latina está completamente deshilachada", lo que provoca intereses diferentes entre los presidentes, aunque pertenezcan a un bando ideológico similar. "Cada uno busca su propia línea e intenta trabajar internamente con sus dificultades"."Es necesario recrear una relación mínima en América Latina. Porque todos los países están bajo una presión muy fuerte de EEUU para desconectarse de China o evitar las inversiones chinas", advirtió, citando la visita de la general del ejército estadounidense, Laura J. Richardson, a Argentina, así como obstáculos en la construcción del Puerto de Chancay, en Perú.América del Sur y la estabilidad regionalEl profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Brasilia (UNB), Roberto Goulart Menezes, ponderó que el viaje de Lula a Colombia marca un "estrechamiento de las relaciones entre los dos países", pero su punto principal es la "inestabilidad política" en la región. Según él, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro tiene "dos agendas muy espinosas": las elecciones presidenciales, previstas para el 28 de julio, y las tensiones en la región del Esequibo."Las elecciones tienen todo para ser disputadas, no sólo por la oposición, sino también en la escena internacional", observó, citando a los países occidentales de la Unión Europea (UE), a Estados Unidos, pero también a Brasil.Menezes apuntó que la distancia entre Brasil y Argentina, debido a la divergencia ideológica entre Lula y su par argentino, Javier Milei, podría ser un factor adicional para que Brasilia busque a Bogotá como "un socio alternativo".El experto recordó que Colombia participa en la Alianza del Pacífico y Lula, a través del tema de la integración regional, intentará "concientizar a Petro sobre una posible convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico". Sin embargo, entiende que Chile, Perú y México podrían dificultar este proceso.Según él, el enfoque tiene como objetivo ampliar el acuerdo de complementación económica (AC-58), proporcionando más rubros en la balanza comercial entre los dos países.¿Cómo impactan Brasil y Colombia en la situación de la selva amazónica?Durante la conferencia de prensa, el presidente colombiano afirmó que uno de los puntos discutidos fue el tema ambiental que involucra a la región amazónica, en la que Colombia tiene el tercer territorio más grande, junto con Bolivia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y el propio Brasil.El bioma, afirmó el presidente colombiano durante una conferencia de prensa, es fundamental para garantizar la transición climática en todo el mundo.Para el profesor Roberto Goulart Menezes, Lula tiene la cuestión ambiental como "uno de los ejes de su política exterior". Entiende que, por tanto, "una relación más estrecha con Petro promueve este eje ambiental".En agosto de 2023, recordó el profesor, Brasil acogió una idea colombiana de Petro, quien anunció en su toma de posesión el fortalecimiento de las relaciones entre los ocho países amazónicos.El profesor de la Unesp, Marcos Cordeiro Pires, apuntó que ambos gobiernos están comprometidos con las políticas ambientales, pero que hay diferencias: Petro, por ejemplo, pretende abolir la exploración de nuevos yacimientos petrolíferos, mientras que el gobierno brasileño busca avanzar en esa exploración.Durante el encuentro se llevó a cabo la ceremonia de Firma del Acta, donde se formalizaron acuerdos y alianzas entre ambos países. Brasil también será homenajeado este año en la 36ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, uno de los principales eventos culturales del país.

