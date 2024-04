https://latamnews.lat/20240412/un-gesto-de-adulacion-que-significa-el-guino-de-argentina-a-la-otan-y-que-perderia-1149677176.html

"Un gesto de adulación": ¿qué significa el guiño de Argentina a la OTAN y qué perdería?

A la política de alineamiento con EEUU que ya incluyó un acuerdo para una base logística en Ushuaia y la posibilidad de enviar ayuda militar a Ucrania, el Gobierno argentino liderado por Javier Milei podría sumar otro paso: convertirse en "socio global" de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).La posibilidad fue revelada por el propio ministro de Defensa argentino, Luis Petri, al medio El Cronista en una entrevista en la que el secretario de Estado confirmó que viajará a Bruselas para mantener encuentros en la propia sede de la OTAN. La intención del jerarca es iniciar los trámites para sumar a Argentina como "socio global" del bloque atlantista, una categoría que en Sudamérica tiene, desde 2013, Colombia.De concretarse, Argentina incrementaría el grado de participación en el bloque, ya que desde 1997 mantenía el estatus de "aliado extra-OTAN", en virtud de la sintonía que en ese momento mantenían los gobiernos de Bill Clinton (1993-2001) y Carlos Menem (1989-1999).El experto, docente universitario e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC-UBA), indicó que incorporarse a la OTAN haría que las Fuerzas Armadas argentinas ingresaran a un "selecto grupo" en el que "comparten información, adiestramiento y se hacen ejercicios combinados".Sin embargo, apostar por ser un socio de la OTAN también tendría sus bemoles para Argentina, como la imposibilidad o dificultad para adquirir recursos militares que no provengan de otros miembros de la Alianza atlántica. En ese sentido, Arias Barona recordó que Colombia "ha dejado de comprar o renovar medios militares que había adquirido a Rusia" desde que entró en la OTAN. Tampoco ha optado por medios chinos, aun cuando está urgido de renovar sus aviones caza Kfir.El investigador advirtió además que, si bien incorporarse a la OTAN no obligaría al país a habilitar bases militares extranjeras en su territorio, la membresía de la Alianza podría ser una presión para que el Congreso argentino las habilite.Para Arias Barona, sumarse a las operaciones habituales de la OTAN también tiene va generando, al interior de las fuerzas armadas de los países participantes, "una perspectiva común sobre los conflictos que se desarrollan" y un "criterio común" en relación al uso de las armas.A esto se suma que Argentina debería atravesar "un largo proceso de modernización y estandarización" de sus medios militares que obligaría al Ministerio de Defensa argentino a introducir cambios importantes. De la mano con eso, Argentina debería elevar significativamente el presupuesto destinado a Defensa, ya que el bloque atlantista estipula que los países miembro destinen al menos el 2% de su Producto Bruto Interno (PBI) a esa área.El investigador recordó que Colombia inició los trámites de incorporación en el 2000 y recién pudo oficializarlo en el año 2013, luego de un largo proceso y de haber aplicado durante años el Plan Colombia, a través del cual hubo "una enorme transferencia de recursos y una transformación de la organización militar" en Colombia con el apoyo de Washington.Un error geopolíticoPara Arias Barona, la intención de Argentina de sumarse a la OTAN se parece más a "una expresión de adulación del Gobierno argentino respecto a EEUU" que un proyecto que efectivamente entusiasme a las potencias del Atlántico Norte.De todos modos, recordó que los documentos de estrategia militar de EEUU señalan abiertamente a China y Rusia como sus "grandes amenazas" y enfatizan la importancia de mantener a ambos países lejos de los países latinoamericanos.El experto señaló que esto se da, incluso, cuando la presencia militar china o rusa en América Latina es mínima en relación a la estadounidense, que "mantiene una hegemonía muy fuerte no solo en la provisión de armas sino también en el adiestramiento de tropas". Arias Barona recordó que la instrucción de militares latinoamericanos que antiguamente se hacía en la controvertida Escuela de las Américas, ahora se realiza sistemáticamente en bases militares de territorio estadounidense.En ese marco, Arias Barona advirtió que uno de los riesgos de movimientos como el que pretende dar el Gobierno argentino está en "malinterpretar la posición geopolítica que tenemos en América Latina y el Caribe".Al respecto, recordó que en su reciente visita al sur argentino, la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, buscó incluir a EEUU y Argentina dentro de Occidente. "No, Argentina es un país del Sur Global, es una nación periférica que, si bien tiene condiciones económicas y políticas que le pueden dar mayores ventajas que a otros, no es Occidente", afirmó.El investigador lamentó, en ese sentido, que tanto la adhesión a la OTAN como la intención de Milei de enviar ayuda militar a Ucrania termine involucrando a Argentina "en los planes que tiene la OTAN en Europa"."Lo que termina sucediendo es que países periféricos van a la cola de los intereses de las naciones poderosas que están jugando sus intereses sobre el mundo y actualmente en Europa del Este. Realmente terminan lesionando la soberanía y los criterios de paz en regiones como América Latina, donde hasta ahora no parecen avizorarse conflictos bélicos", argumentó.El escollo de Malvinas y el Reino UnidoPero la idea de Milei de unirse a la OTAN podría toparse con otro obstáculo: el Reino Unido. Es que el país europeo mantiene con Argentina desde 1833 la disputa de soberanía por las Islas Malvinas y, tras la Guerra de Malvinas de 1982, aplica un embargo militar que ha privado a Argentina de adquirir múltiples recursos militares por tener componentes británicos.Para Arias Barona, uno de los primeros elementos que Argentina debería analizar a la hora de incorporarse a la OTAN es "qué podría implicar a mediano y largo plazo que uno de los miembros de la alianza sea ocupante de una parte del territorio argentino".De hecho, la existencia de la OTAN fue el argumento esgrimido por EEUU para respaldar al Reino Unido en la Guerra de Malvinas, por sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), por el que Washington debería haber asistido a Argentina.El experto consideró que, así las cosas, existe la posibilidad de que el Gobierno de Milei se vea tentado a "anular o pasar a otras instancias que beneficien a la parte británica" el reclamo de soberanía sobre Malvinas con tal de ayudar al ingreso de Buenos Aires a la OTAN.De todos modos, confió en que las propias fuerzas políticas a la interna de Argentina impedirían que esto se concrete.

