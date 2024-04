https://latamnews.lat/20240418/que-implica-el-acuerdo-argentino-con-eeuu-de-la-hidrovia-paraguay-parana-1149810210.html

¿Qué implica el acuerdo argentino con EEUU de la hidrovía Paraguay-Paraná?

De acuerdo con los términos del convenio, se llevará a cabo una "cooperación técnica" entre la Administración General de Puertos de Argentina (AGP) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, la rama encargada de la construcción militar y las obras civiles para la Defensa estadounidense.Un comunicado de AGP señala que el acuerdo se centra en el "intercambio de información y gestión" y permitirá "la puesta en marcha de nuevas formaciones en aspectos de la gestión de puertos y vías navegables, el mantenimiento de la navegación y el equilibrio medioambiental, el desarrollo de infraestructuras, etc".Para explorar los efectos e impactos de este acuerdo en Argentina y la región en su conjunto, Sputnik escuchó a expertos en el tema.El periodista, politólogo y profesor de Relaciones Internacionales Bruno Rocha Lima afirma que la concesión debería ser motivo de destitución del presidente argentino, Javier Milei.Destaca que el acceso al estuario del Plata y a la cuenca del río Paraná es estratégico, pues significa acceso al mar, por donde se drena producción relevante de Argentina y de Paraguay, además de parte importante de la producción brasileña. "La Guerra de Paraguay fue por eso", resalta Lima.Todo avance de ciencia, tecnología instalada, tecnología aplicada en ciencia se queda en segundo plano, opina el periodista, en el actual Gobierno argentino, que atiende a los capitales especulativos, de exportadores de granos y de exportadores de mineral. El siguiente paso, pronostica el analista, será la instalación de tropas estadounidenses en el país.Ricardo Leaes, profesor e investigador de Relaciones Internacionales, destaca que por tratarse de un memorando de entendimiento, pronto la primera etapa de un acuerdo, este todavía tendría que ser firmado y ratificado por los congresos de los países involucrados.Considera que la intención de Milei es aprovecharse de la disputa entre EEUU y China y utilizar esa relación involucrando la hidrovía del río Paraguay como mecanismo para acercarse a EEUU.Si el acuerdo viniera, el Gobierno estadounidense tendría acceso a datos, informaciones y una visión más amplia del comercio en esa región, lo que en determinado momento podría incluso causar perjuicio a sus adversarios en las relaciones internacionales, subraya el investigador."Desafortunadamente, sabemos que la política internacional no suele darse en términos de asociación y colaboración, sino en términos de dominación. Y sabemos que Estados Unidos, cuando tiene sus relaciones, rara vez asume una postura colaborativa, y mucho más una postura hegemónica", sostiene.Lima agrega que la gestión por Estados Unidos es una medida de seguridad hemisférica. "Eso no es admisible, es entregar la soberanía de nuestros países a la potencia agresora."Leaes apunta que el acuerdo puede tener repercusiones regionales y herir también la soberanía de los demás países en la región, aunque los actuales Gobiernos de Uruguay y Paraguay también están alineados con Estados Unidos. Agrega que el Gobierno brasileño está en un escenario también de dificultad interna, con una serie de problemas políticos y económicos.Para Lima, el combate al narcotráfico solo es viable si tiene lugar la reestatización del sistema portuario de la hidrovía de Paraná, que es todo privatizado y no tiene fiscalización.Ambos profesores comentaron que si el acuerdo sale del papel, Brasil deberá tener una postura más dura y crítica en relación con ese proyecto."Pero tenemos que esperar para ver cómo se desarrollarán los acontecimientos. Eventualmente, si esa decisión tiene la repercusión que las personas están imaginando, ahí le cabe a Brasil ser bastante claro en relación a su oposición a ese proyecto para demover a los argentinos de esa idea", argumenta Leaes.

