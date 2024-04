https://latamnews.lat/20240418/ministro-libanes-afirma-que-iran-establece-nuevas-reglas-del-juego-en-la-region-1149841830.html

Ministro libanés afirma que Irán establece "nuevas reglas del juego" en la región

Ministro libanés afirma que Irán establece "nuevas reglas del juego" en la región

BEIRUT (Sputnik) — La respuesta militar de Irán al ataque de Israel contra su consulado en Damasco estableció "nuevas reglas del juego" en la región, declaró a... 18.04.2024

Según el ministro, cualquiera que califique la respuesta iraní de "'espectáculo' le tiene miedo a Irán y no reconoce su papel en la región". En la noche del 13 al 14 de abril, Irán lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Israel en represalia por el bombardeo sobre el Consulado iraní en Damasco. En el ataque, según diversos datos, se lanzaron centenares de proyectiles y vehículos no tripulados, incluidos drones kamikazes Shahed y misiles hipersónicos Fatah y Fatah-2. El canal de televisión iraní Press TV comunicó que todos los misiles dieron en el blanco.Según el Ejército de Israel, Irán lanzó más de 300 municiones, incluidos 170 drones, más de 30 cohetes de crucero y más de 120 misiles balísticos. Israel afirma que solo "unos cuantos cohetes" alcanzaron el territorio del país, causando "un daño insignificante".El jefe del Estado Mayor de las FFAA de Irán, Mohamad Bagheri, comunicó que Teherán da por terminada la operación Promesa Verdadera y no planea continuarla, pero al mismo tiempo advirtió de que si Israel intenta una nueva acción, la respuesta va a ser aún más contundente.El ministro sin cartera y también miembro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, por su parte, afirmó que Israel se propone crear una coalición regional contra Irán y responder al ataque en el momento oportuno y de manera apropiada.

