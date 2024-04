https://latamnews.lat/20240418/el-dia-de-la-marmota-ucraniano-de-la-fallida-contraofensiva-a-la-amenaza-sobre-el-puente-de-crimea-1149776220.html

El día de la marmota ucraniano: de la fallida contraofensiva a la amenaza sobre el puente de Crimea

El día de la marmota ucraniano: de la fallida contraofensiva a la amenaza sobre el puente de Crimea

Después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, esbozara arrogantes planes para otra contraofensiva en una entrevista con medios alemanes

La vocera plantea la cuestión de cómo se sentirían en Occidente la opinión pública, las estructuras oficiales y los servicios de inteligencia si expertos militares de terceros países hablaran públicamente, por ejemplo, de la organización de la voladura de puentes en Alemania, Portugal y del Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha "en algún lugar de las páginas de The Sun, en la revista Time o en el Washington Post". "¿Qué se haría con esas publicaciones, y qué se haría con esos expertos que sugieren esas cosas?", comenta.Así reacciona Zajárova al artículo del diario británico The Sun, que informaba de que el presidente de Ucrania y sus generales pregonan planes para lanzar una "nueva contraofensiva" con "alrededor de 100 días" para destruir el puente de Crimea.De acuerdo con el medio, de la misma manera que Kiev publicitó la contraofensiva de verano boreal de 2023 que acabó con la pérdida de tropas y equipos, Zelenski afirma ahora que todo lo que necesita son armas más avanzadas de fabricación occidental.El medio asegura tener conocimiento exclusivo del plan ucraniano para atacar el puente de Crimea a mediados de julio con ayuda de armas occidentales suministradas a Ucrania. Según The Sun, este ataque requerirá entre 20 y 40 misiles de crucero Storm Shadow británicos y su homólogo francés SCALP, que "golpearían" ostensiblemente la estructura superior del puente, mientras que lanchas explosivas no tripuladas podrían "detonar en su base". Además, en el ataque se utilizarían supuestamente cazas F-16 de fabricación estadounidense, detalla el medio.Conforme con el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, las últimas amenazas de Zelenski exponen una vez más la naturaleza del régimen ucraniano y demuestran lo correcto de la decisión rusa de lanzar la operación militar en Ucrania.Por su parte, el jefe de la Oficina de Análisis Militar y Político, Alexandr Mijáilov, compartió con medios rusos que tales declaraciones de la parte ucraniana "desatan las manos de Rusia".Asimismo, el experto militar y analista político Vadim Mingalev opinó a medios rusos que las FFAA de Ucrania no serían capaces de lanzar una nueva contraofensiva debido a la falta de recursos humanos y materiales."Se trata de otro bluff [de Zelenski] para conseguir dinero de Occidente con el fin de prolongar de algún modo la agonía de su régimen", aclaró.El puente de Crimea, que conecta la península con la Rusia continental, ha sido atacado repetidamente por Ucrania, lo que ha causado la destrucción de infraestructuras civiles y la muerte de civiles. Desde Moscú tacharon esos incidentes de atentados terroristas organizados desde Kiev con ayuda de EEUU y el Reino Unido.El 1 de marzo, la editora jefe de la agencia matriz de Sputnik, Margarita Simonián, publicó la transcripción de una conversación de cuatro altos mandos de la Bundeswehr (las FFAA de Alemania) que debatían la posibilidad de atacar el puente de Crimea con misiles Taurus. Al discutir estos planes, analizaron en detalle la posibilidad de suministrar los proyectiles a Kiev y señalaron que, de optar por enviarlos ahora, estarían operativos en un plazo de ocho meses.

