"Un pronóstico sombrío": Militares ucranianos reconocen que las líneas del frente podrían colapsar

17.04.2024

De acuerdo con el editor y columnista del medio estadounidense especializado en análisis político, Jamie Dettmer, varios altos funcionarios —que hablaron con Politico bajo la condición de anonimato para poder expresarse libremente— vaticinaron un escenario tenebroso para el país de Europa del Este. Además, los funcionarios entrevistados le expresaron sus temores respecto a la determinación de los militares ucranianos, cuya moral se encuentra totalmente socavada, debido a la escasez de armas avanzadas y las incontables pérdidas en el campo de batalla. Según estimaciones del general Valeri Zaluzhni —el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania hasta que fue sustituido en febrero—, el periodista aseguró que se requieren cerca de 500.000 soldados adicionales. No obstante, tanto el presidente Volodímir Zelenski como el parlamento ucraniano, asegura la nota, dudan en ordenar un nuevo llamado masivo a las filas. La razón, según declaraciones del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andréi Yermak, es que dicha convocatoria no contaría con el respaldo de la gente. Los jóvenes evaden el reclutamiento A lo anterior se suma otra problemática, según el artículo: los jóvenes están evitando ser reclutados. "Es cierto que Ucrania no es diferente de sus países europeos vecinos, donde encuestas de opinión recientes sugieren que un gran número de ellos se negaría a ser reclutado incluso si sus naciones estuvieran bajo ataque. Pero Ucrania es el país en guerra. Una lucha existencial como ésta no se puede ganar sin movilizar a toda la nación", escribe Dettmer. Consultado por el periodista, el alcalde de Kiev, el boxeador ucraniano de peso pesado Vitali Klitschko, dijo que comprendía los motivos por los que la gente quiere volver a la normalidad, pues es saludable. Recientemente, el 11 de abril específicamente, la Rada Suprema (parlamento) de Ucrania aprobó una polémica ley que, entre otras cosas, obliga a los hombres de 18 a 60 años a portar en todo momento sus papeles de registro militar.La nueva también ley endurece las penas por intentar evadir el reclutamiento militar, con el objetivo de aumentar el número de efectivos al frente de la ofensiva ucraniana.Sin embargo, durante su visita a Ucrania, Dettmer observó que el "estallido inicial de fervor patriótico que vio en los centros de reclutamiento inundados de voluntarios se ha evaporado". En ese sentido, aseguró que las estimaciones de hombres en edad de luchar que han huido de Ucrania rondan los 650.000 casos. "Esta semana, alrededor de un tercio de los pasajeros de un tren que transportaba a este corresponsal fuera del país eran hombres en edad de luchar. De alguna manera habían logrado obtener documentos de exención para irse", agregó.

