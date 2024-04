Nueva ley de movilización militar "destroza la economía de Ucrania"

https://latamnews.lat/20240415/nueva-ley-de-movilizacion-militar-destroza-la-economia-de-ucrania-1149756265.html

Para Razumkov, la nueva legislación "solo supone amenazas y no ofrece ningún incentivo a los defensores en el campo de batalla ni a quienes podrían reemplazarlos". Recordó que la ley no contiene cláusula alguna relativa a la desmovilización o rotación de militares ni a garantías de pago al personal militar. Respecto al bloqueo de los servicios consulares a los hombres no inscritos en el registro militar, este llevará a que los ciudadanos ucranianos permanezcan en el extranjero cuando el conflicto terminará, según Razumkov. El 11 de abril, el Parlamento ucraniano, la Rada Suprema, aprobó una nueva ley de movilización que endurece las condiciones de la movilización del personal militar. Según medios ucranianos, la cláusula que estipulaba la desmovilización del personal militar a los 36 meses del servicio quedó eliminada del proyecto de ley. La normativa deja a los reservistas un plazo de 60 días después de decretada la movilización para comparecer ante una oficina de registro y alistamiento militar y actualizar sus datos personales. Asimismo, la nueva ley permite enviar citaciones a cuentas electrónicas y obliga a los ciudadanos varones de 18 a 60 años a llevar encima papeles de registro militar durante el período de movilización y presentarlos a petición de funcionarios de oficinas de registro y alistamiento militar, agentes de policía y guardias fronterizos. Los servicios consulares para hombres de 18 a 60 años sin papeles de registro militar se suspendieron.

