https://latamnews.lat/20240416/la-administracion-biden-no-tiene-ningun-plan-viable-para-ucrania-1149768746.html

"La administración Biden no tiene ningún plan viable para Ucrania"

"La administración Biden no tiene ningún plan viable para Ucrania"

Sputnik Mundo

En un demoledor artículo publicado el pasado 12 de abril por 'The New York Times', el legislador y escritor best-seller J.D. Vance cuestiona la política del... 16.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-16T04:51+0000

2024-04-16T04:51+0000

2024-04-16T04:51+0000

internacional

ucrania

joe biden

partido republicano (eeuu)

eeuu

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/03/07/1148793253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86f7a3609e442cb1d93a722af733d892.jpg

De acuerdo a su visión, cada vez más compartida por gobiernos de todos los colores políticos y la ciudadanía alrededor del mundo, el mayor problema que enfrenta Ucrania está relacionado a su evidente debilidad militar con respecto a una potencia como Rusia, algo que, argumenta, es algo imposible de remontar, y cualquier intento de seguir extendiendo el conflicto es prolongar la agonía de los ucranianos."El desafío de Ucrania no es el Partido Republicano; son las matemáticas. Ucrania necesita más soldados de los que puede desplegar, incluso con sus políticas draconianas de reclutamiento. Y necesita más material del que Estados Unidos puede proporcionarle. Esta realidad debe informar cualquier política futura hacia Ucrania, desde una mayor ayuda del Congreso hasta el rumbo diplomático fijado por el presidente", afirma Vance, quien pasa a explicar el porqué de su voto en contra sobre la más reciente propuesta de destinar 60.000 millones de dólares a Kiev."La pregunta fundamental es: ¿cuánto necesita Ucrania y cuánto podemos proporcionarle realmente? Biden sugiere que un suplemento de 60.000 millones de dólares significa la diferencia entre la victoria y la derrota (...). Eso también está equivocado. Estos 60.000 millones de dólares son una fracción de lo que se necesitaría para cambiar el rumbo a favor de Ucrania. Pero esto no es sólo una cuestión de dólares. Fundamentalmente, carecemos de la capacidad para fabricar la cantidad de armas que Ucrania necesita que le suministremos para ganar", argumenta el senador estadounidense.El senador Vance señala las reciente declaraciones del principal general de las fuerzas estadounidenses en Europa, Christopher Cavoli, quien dijo el pasado miércoles 10 de abril ante el Congreso de EEUU que Ucrania sería superada en armas por 10 a uno por Rusia en cuestión de semanas si Washington no encuentra una manera de aprobar pronto el envío de más municiones y armas a Kiev.Lo que no acaparó tantos titulares, añade el político republicano, es que la ventaja actual de Rusia es de al menos 5 a 1, incluso después de todo el dinero que EEUU ha invertido en el conflicto con el objetivo de debilitar a Moscú."Ninguna de estas proporciones conduce de manera plausible a la victoria ucraniana", pondera el legislador.Más adelante, Vance, quien en los últimos meses se ha convertido en uno de los mayores críticos de la política belicista del gobierno demócrata, recuerda que los defensores de seguir enviando ayuda estadounidense a Kiev (incluso el propio Biden en su último discurso del Estado de la Nación) han argumentado que esta escalada ha sido una "bendición" para la economía de EEUU, al crear empleos en las fábricas del país que producen armas."La historia es la misma cuando miramos otras municiones. Tomemos como ejemplo el sistema de misiles Patriot, nuestra principal arma de defensa aérea. Es de tal importancia que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania los ha exigido específicamente. Esto se debe a que sólo en marzo, Rusia supuestamente lanzó más de 3.000 bombas aéreas guiadas, 600 drones y 400 misiles contra Ucrania. Para defenderse de estos ataques, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros han indicado que necesitan miles de interceptores Patriot por año. El problema es este: Estados Unidos sólo fabrica 550 por año. Si aprobamos el paquete de ayuda suplementario que actualmente se está considerando en el Congreso, podríamos potencialmente aumentar la producción anual a 650, pero eso sigue siendo menos de un tercio de lo que Ucrania necesita", explica.Para seguir graficando las oscuras perspectivas de Kiev en el campo de batalla, Vance afirma que la situación de la mano de obra de Ucrania es aún peor que la concerniente a las armas.En ese sentido, el legislador critica la manipulación de los medios de su país al distorsionar la realidad que se vive en Ucrania, y que cualquiera que diga lo contrario es acusado de promover "propaganda rusa", aún cuando la situación sobre el terreno en Ucrania es "sombría".Estas realidades matemáticas básicas eran ciertas, pero discutibles, al comienzo del conflicto, dice el senador, pero se hicieron obvias e incontestables hace un año, cuando el liderazgo estadounidense trabajó estrechamente con Zelenski para emprender lo que califica como una "desastrosa" contraofensiva.

https://latamnews.lat/20240409/no-hay-salida-en-eeuu-exponen-el-chocante-plan-de-occidente-para-ucrania-1149601032.html

https://latamnews.lat/20240415/es-hora-de-que-occidente-asimile-que-rusia-tiene-derecho-a-ganar-en-ucrania-1149752919.html

https://latamnews.lat/20240415/nueva-ley-de-movilizacion-militar-destroza-la-economia-de-ucrania-1149756265.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, joe biden, partido republicano (eeuu), eeuu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania