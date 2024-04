https://latamnews.lat/20240416/chile-desmiente-a-ministra-argentina-de-seguridad-sobre-supuesta-amenaza-de-hizbula-1149790687.html

Chile desmiente a ministra argentina de Seguridad sobre supuesta amenaza de Hizbulá

SANTIAGO (Sputnik) — La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, desmintió este 16 de abril la eventual presencia del grupo armado libanés Hizbulá en el... 16.04.2024, Sputnik Mundo

Bullrich aseguró esta semana que en el norte de Chile, en particular en la ciudad de Iquique, en el último tiempo se ha detectado presencia del grupo Hizbulá, así como también en Brasil y en Perú. Ante aquello, Tohá señaló que Chile es parte de la comunidad internacional policial y sus organismos de inteligencia tienen conexión con sus homólogos de la región. "Cuando una autoridad tiene sospecha o antecedentes de temas delicados en esta materia, el canal para hacer esas observaciones es a través de la colaboración de inteligencia y la colaboración policial, no es a través de puntos de prensa en que se discuten temas de inteligencia", agregó. Por último, Tohá explicó que la presencia de Hizbulá en Chile no es una situación que el Gobierno ni los sistemas de inteligencia hayan detectado ni una amenaza que se esté enfrentando en la actualidad, sin perjuicio de que siempre se esté monitoreando cualquier movimiento de personas en esta línea.

patricia bullrich, chile, iquique, hizbulá, seguridad, argentina