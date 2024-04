https://latamnews.lat/20240411/chile-llama-a-consultas-a-su-embajador-en-venezuela-por-grupo-criminal-tren-de-aragua-1149664748.html

Chile llama a consultas a su embajador en Venezuela por grupo criminal Tren de Aragua

Boric añadió que el objetivo es poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país, así como evaluar todas las medidas necesarias para proteger los intereses y la seguridad de los chilenos. También instruirle al embajador todas acciones que sean necesarias ante el Gobierno venezolano, así como eventualmente, ante organismos internacionales Gil declaró que el Tren de Aragua ya no existe, que es un invento internacional para atacar a su país y dijo que incluso hay videos de supuestos integrantes de la banda que tienen acento peruano o chileno. Boric calificó de "irresponsables" las afirmaciones del canciller sobre la existencia del Tren de Aragua, "un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica", y consideró que constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y a sus familias. El mandatario recriminó a Venezuela la "falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada" y consideró que Caracas demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, así como una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado. Boric lamentó la "falta de colaboración" del Gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en Chile. "En Venezuela ha habido un éxodo de millones de ciudadanos producto de la crisis que se vive en ese país. La mayoría es gente honesta que busca otros destinos y un mejor pasar, pero también algunos delincuentes que han causado mucho daño en algunos países de la región. Y Venezuela no está colaborando con los países del sur, pero si lo hace con EEUU porque sí acepta expulsiones desde EEUU a Venezuela", declaró el presidente chileno. El Tren de Aragua surgió en el estado venezolano del mismo nombre y, luego de controlar varias prisiones en Venezuela, se ha aprovechado de la migración de connacionales para instalarse en otros países de la región, como Colombia y Chile, donde su presencia está confirmada. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que el Tren de Aragua, como existía originalmente en Venezuela, fue desmantelado y señaló que la existencia de bandas controladas por venezolanos en otros países no implica que estas formen parte de esa organización.

