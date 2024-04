https://latamnews.lat/20240414/washington-estaria-preocupado-por-una-pronta-respuesta-de-israel-al-ataque-de-iran-1149730919.html

Washington temería una respuesta imprudente de Israel al ataque de Irán

Washington temería una respuesta imprudente de Israel al ataque de Irán

Altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos estarían preocupados de que Israel pueda responder imprudentemente al ataque de Irán este sábado 13 de abril...

Las preocupaciones se derivan en algunos altos círculos de la Administración Bien por el enfoque que Tel Aviv ha adoptado en su guerra en la Franja de Gaza, y también por el ataque israelí en contra del consulado de Irán en Damasco, según el reporte, basado en declaraciones de funcionarios con conocimiento del tema. Y aunque la Casa Blanca cree que el país hebreo no está buscando una guerra más amplia o directa con Irán, Washington no puede estar seguro de nada, dijo al medio uno de los funcionarios.La Administración Biden habría expresado en privado a Israel su preocupación por el ataque de Israel al edificio consular iraní en la capital siria, e incluso el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, se dijo "decepcionado" de que las autoridades israelíes no hubieran consultado a Estados Unidos antes de llevar a cabo la agresión, según The Washington Post. El ataque al consulado iraní, dijeron las fuentes a la NBC, podría acarrear implicaciones negativas para Israel, como las negociaciones sobre la liberación de los rehenes en poder de Hamás. "No creo que tuvieran una estrategia", dijo el alto funcionario de la Administración Biden. "Los israelíes no siempre toman las mejores decisiones estratégicas".

