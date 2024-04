https://latamnews.lat/20240411/mexico-suspende-negociaciones-con-ecuador-sobre-un-tratado-de-libre-comercio-bilateral-1149664598.html

México suspende negociaciones con Ecuador sobre un tratado de libre comercio bilateral

México suspende negociaciones con Ecuador sobre un tratado de libre comercio bilateral

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, explicó que, tras el asalto a la Embajada de su país en Quito, el Gobierno de México no solo rompió las relaciones... 11.04.2024

"Nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido que estábamos negociando un Tratado de Libre Comercio y esas negociaciones se han suspendido", aseveró en conferencia de prensa.Bárcena dijo que los vínculos económicos y comerciales con Ecuador de las naciones que se han solidarizado con México en los últimos días deberán ser estudiados por cada una de ellas."Lo que sí haremos esta semana es [acudir] a la reunión que convocó la presidenta [de Honduras], Xiomara Castro", para abordar este tema.Las charlas sobre el TLC entre México y Ecuador se iniciaron en 2020. Sin embargo, estas no han tenido un desarrollo positivo en los últimos años debido a productos como el banano y el camarón, ya que los comerciantes mexicanos no desean competir con los ecuatorianos.En 2023, el entonces presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, calificó las conversaciones como en "punto muerto". No obstante, a lo largo del 2023, estas se retomaron.El pacto comercial era clave para que Quito pudiese ingresar a la Alianza del Pacífico, cuestión que se complicó después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Al respecto, la ministra de Producción y Comercio Exterior ecuatoriana, Sonsoles García, señaló que no hay manera de ingresar al grupo debido a la reticencia de sus integrantes."Fueron ellos mismos [la Alianza] los que no permitieron ahondar en las negociaciones entre Ecuador y México para tener un acuerdo comercial y, claramente, este es un paso previo para entrar a la Alianza", aseveró el 8 de abril de 2024 ante Noticias 7 de Ecuador TV.

