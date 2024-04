https://latamnews.lat/20240410/migracion-el-gran-tema-ausente-en-las-propuestas-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico-1149613808.html

Migración: el gran tema ausente en las propuestas de los candidatos a la Presidencia de México

Migración: el gran tema ausente en las propuestas de los candidatos a la Presidencia de México

Sputnik Mundo

El tema migratorio es, hasta el momento, uno de los grandes ausentes en las propuestas de campaña de los candidatos a la Presidencia de México, apuntan... 10.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-10T17:02+0000

2024-04-10T17:02+0000

2024-04-10T17:02+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

méxico

📰 crisis migratoria en eeuu

elecciones presidenciales en méxico (2024)

claudia sheinbaum

xóchitl gálvez

jorge álvarez máynez

andrés manuel lópez obrador

política

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/09/1149604428_144:482:2928:2048_1920x0_80_0_0_cba50ffb4492f59f0e51f0e99c353d27.jpg

Si bien durante lo que va de la jornada electoral y en el primer debate, los aspirantes Claudia Sheinbaum, por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Xóchitl Gálvez, al frente de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México que congrega a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), y Jorge Álvarez Máynez, por Movimiento Ciudadano (MC), han señalado que es importante proteger a las personas que, por diversas causas, abandonan sus lugares de origen, pero no concretan ninguna estrategia al respecto.En este sentido, el internacionalista Rubén Ramos Muñoz, experto en Negociaciones de Política Exterior, señala que es urgente que den respuestas claras al respecto, ya que la crisis migratoria ha sido uno de los temas más relevantes del Gobierno mexicano, especialmente porque le ha generado tensiones con Estados Unidos, al ser la nación por donde ingresan las personas indocumentadas.Una cuestión de partidos políticosDe acuerdo con Muñoz Bravo, hasta el momento, las únicas propuestas en materia migratoria en México que existen rumbo a las elecciones presidenciales son las de los partidos políticos y no las de sus abanderados."Solo hay dos que presentan [acciones] sobre la migración, que son el Partido Acción Nacional (PAN), que tiene un apartado completo en su plataforma electoral, donde refiere cómo atenderá las diferentes aristas en la materia. El segundo, con una referencia en este rubro, junto con política exterior, es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), expone.En el caso de Morena, el experto explica que su única mención es muy escueta, sin profundizar en las acciones a seguir, especialmente para apoyar a los migrantes que deciden quedarse en México. Lo mismo se repite con las agrupaciones políticas donde está participando como coalición, que son los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT)."Movimiento Ciudadano no cuenta con alguna referencia sobre migración; aborda básicamente el desempeño de la política exterior" del país, precisa. Los pendientes de AMLOLos expertos subrayan que, a pesar de los esfuerzos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a las naciones de América Latina con mayor índice migratorio, estas no han sido suficientes, por lo que la siguiente Administración deberá buscar nuevos planes al respecto.Por ejemplo, Ramos Muñoz rescata que urge atender a la brevedad las condiciones de los derechos migratorios de quienes atraviesan el territorio mexicano."En 2018, se firmó el pacto de Marrakech, que es el primero en su tipo a nivel mundial, el velar por los derechos humanos de los migrantes. De ahí que México es un gran promotor [de la protección a esta población] (...), pero eso está afectando a los intereses de Estados Unidos", subraya. En este tenor, Muñoz Bravo acota que aún se debe trabajar en más políticas para proteger a las personas indocumentadas, pero también atender a los mexicanos que deciden dejar el país por cuestiones económicas o de seguridad, por citar algunas.Lo que viene con EEUU y el resto de LatinoaméricaRamos Muñoz hace énfasis en la relevancia del tema migratorio, especialmente por las constantes quejas que tiene EEUU hacia el Gobierno mexicano porque, según Washington, López Obrador no ha hecho suficiente en la materia.No obstante, el jefe de Estado mexicano reviró, solicitando a la nación norteamericana que aporte recursos económicos para apoyar a la población que migra irregularmente.Esto se complica debido a que Washington también celebra elecciones este año y quienes compiten en esta carrera son el exmandatario republicano Donald Trump y el actual presidente, Joe Biden."Durante estos meses, continuarán los ataques contra México porque la migración es un asunto político en EEUU, tanto para los republicanos como para los demócratas, de ahí que hemos visto como la ley SB4 y demás que van a continuar con esta coyuntura", dice el especialista.Lo ideal es que, quien sustituya a López Obrador en el cargo, trate de dialogar con quien se convierta en el nuevo jefe de Estado de EEUU, con el propósito de llegar a mejores planes para que la migración sea ordenada y regular.Acerca de cómo requiere acercarse a los países con un alto número de expulsiones, Muñoz Bravo hace énfasis en que se necesita replantear el despliegue de estrategias como Jóvenes construyendo el futuro y Sembrando vida, para que realmente existan planes que funcionen en esa región."Ninguno de los dos programas ha logrado disminuir la migración y, si a eso le sumamos la violencia terrible [en México y en las naciones latinoamericanas], son factores que deberá analizar la próxima presidenta o presidente", concluye.

https://latamnews.lat/20240218/eagle-pass-el-sitio-que-alguna-vez-fue-de-mexico-y-ahora-es-centro-de-la-crisis-migratoria-1148240665.html

https://latamnews.lat/20240408/primer-debate-de-candidatos-presidenciales-en-mexico-mostro-elefantes-blancos-y-ninguna-propuesta-1149588747.html

https://latamnews.lat/20240402/por-que-no-es-suficiente-la-estrategia-de-amlo-para-frenar-la-migracion-irregular-en-latinoamerica-1149398423.html

https://latamnews.lat/20240328/todo-sobre-la-ley-texana-que-mermaria-la-vida-migrante-en-eeuu-el-mas-afectado-seria-mexico-1149247991.html

méxico

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, méxico, 📰 crisis migratoria en eeuu, elecciones presidenciales en méxico (2024), claudia sheinbaum, xóchitl gálvez, jorge álvarez máynez, andrés manuel lópez obrador, política, eeuu, washington, presidencia de méxico