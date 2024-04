https://latamnews.lat/20240408/primer-debate-de-candidatos-presidenciales-en-mexico-mostro-elefantes-blancos-y-ninguna-propuesta-1149588747.html

Primer debate de candidatos presidenciales en México mostró "elefantes blancos" y ninguna propuesta

Primer debate de candidatos presidenciales en México mostró "elefantes blancos" y ninguna propuesta

08.04.2024

Por otro lado, el doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Maximiliano García Guzmán expone que, si bien el debate le pareció positivo en lo general, fue carente de propuestas profundas.No obstante, "dentro de los parámetros, el evento fue más o menos tranquilo, esto si lo comparamos un poco con el ejercicio de hace seis años, donde el tenor de las acusaciones y las réplicas fue álgido", destaca.El encuentro, que se llevó a cabo el 7 de abril, tuvo como participantes a las candidatas Claudia Sheinbaum, por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Xóchitl Gálvez, al frente de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México que congrega a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), así como Jorge Álvarez Máynez, por Movimiento Ciudadano (MC).Durante dos horas, los contendientes debían contestar las preguntas realizadas por los moderadores, los periodistas mexicanos Manuel López San Martín y Denisse Maerker. Todos los cuestionamientos fueron divididos en tres bloques: Educación y salud, Corrupción y transparencia y No discriminación y grupos vulnerables.Sin novedades políticasEl primer debate entre los candidatos que contenderán para sustituir al actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tuvieron diversas oportunidades para mostrar no solo sus proyectos, sino acercarse a la gente, pero las dejaron pasar, indica García Guzmán.Faltó "no solamente explorar un poco más de opciones en términos de propuestas, sino también que hicieran planteamientos más específicos porque, por lo general, se movieron en niveles muy abstractos y lugares comunes (...). No queda del todo claro cuál va a ser el sentido específico de la estrategia y, mucho menos, de qué manera la van a implementar", explica.En ese nivel se mostraron propuestas como la tarjeta Mi Salud, por parte de Gálvez, con la que la ciudadanía podría pagar diversos servicios de salud, o dotar de internet y tabletas a los niños.Uno de los pocos tópicos donde se profundizó fue la crisis migratoria irregular que afecta a Latinoamérica y donde México es un pilar relevante, debido a que la gente atraviesa el país para arribar a Estados Unidos.En este sentido, las propuestas versaron en proteger a las personas migrantes, formular más estrategias para reforzar la frontera sur del territorio y exigir a Washington que dé dinero para mejorar las condiciones de vida de quienes dejan su lugar de origen.Ante eso, el maestro Leal destaca que ninguna de esas propuestas puede llevarse a cabo sin una estrategia conjunta, donde México no debería solucionar las causas de la migración, sino colaborar con las naciones expulsoras para diseñar estrategias que no pongan en peligro a la gente.¿Quién ganó el encuentro?"En cuanto a serenidad, postura, templanza y sobriedad, Claudia fue quien se llevó esa parte porque, al final, el sentido de un debate, es que uno de los participantes tenga que sacar de quicio o hacer enojar al otro para que, en ese momento, digan cosas de más y se pierdan. Pero Sheinbaum se mantuvo serena y, hacia la mitad del segundo debate, entró a responder, principalmente, los cuestionamientos de Xóchitl", precisa el experto en ciencia política y administración pública.Mientras que García Guzmán, quien también es docente en la UNAM, apunta que este evento realmente fue para fijar una postura por parte de cada participante y no una manera de plantear proyectos.Desafíos para los siguientes debatesLos expertos coinciden en que uno de los grandes desafíos para los próximos debates entre los candidatos a la Presidencia de México son plantear adecuadamente sus propuestas y ser mucho más expresivos ante los reflectores, con el fin de mostrar una mejor imagen ante el electorado.Otro rubro a analizar es el formato del debate. En esta ocasión, Leal considera que desde el organismo elegido para recabar y seleccionar las preguntas del público —Signa Lab, adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)— hasta cuestiones como el exceso de imágenes mostradas por los participantes, la falta de claridad en los tiempos de exposición y el manejo de cámaras por parte de la producción del INE, afectaron las acciones de los candidatos y, por ende, también la recepción del mensaje por parte de la población.Asimismo, "no solo los [políticos] tienen mucho que mejorar, no solo los partidos, sino la organización por parte del INE, ya que fue deficiente", concluye.

