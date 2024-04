https://latamnews.lat/20240410/competitiva-y-envidiosita-columnista-desata-la-ira-en-redes-por-criticar-el-cabello-de-sheinbaum-1149618066.html

"Competitiva y envidiosita": columnista desata la ira en redes por criticar el cabello de Sheinbaum

"Competitiva y envidiosita": columnista desata la ira en redes por criticar el cabello de Sheinbaum

La escritora Guadalupe Loaeza publicó este 9 de abril una columna en el diario 'Reforma' en la que desacredita a Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia...

américa latina

claudia sheinbaum

andrés manuel lópez obrador

En redes sociales, internautas criticaron la superficialidad de la postura de Loaeza. Gracia Alzaga, quien forma parte del equipo de campaña de Sheinbaum, ironizó en su cuenta de X sobre el texto: “Amigas con cabello chino ¿cómo amanecieron de su envidia hacia las mujeres lacias? Según Guadalupe Loaeza, con una envidia mortal".Otros usuarios tildaron de racista la postura de Loaeza, como la especialista Viri Ríos.Incluso, una internauta retomó el fragmento de una entrevista realizada a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, en la acusa a Sheinbaum de resentimiento por vivir en un departamento rentado.No es la primera vez que Loaeza realiza una crítica de este tipo en contra de Sheinbaum. El 2 de noviembre de 2023 criticó en sus redes sociales la ofrenda que la candidata colocó en su casa y de la cual compartió una fotografía."Vean ustedes el altar muertos (sic) más desangelado del mundo. No tiene creatividad. No tiene gracia. No tiene gusto. No entiende lo que es un altar de muerdos (sic). Por lo tanto Claudia Sheinbaum, no tiene identidad. Lo único que tiene es ambición!", escribió en su cuenta de X.Luego de la victoria electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, desde distintos sectores se impulsaron críticas en contra de su forma de hablar (con acento y valiéndose de expresiones populares), así como del tipo de ropa que usaba.De acuerdo con diversas encuestas, Sheinbaum aventaja en la intención de voto rumbo a las elecciones que se realizarán el próximo 2 de junio. Por ejemplo, el sondeo de Enkoll refleja una intención de voto a su favor de 63%, mientras que la opositora Xóchitl Gálvez cuenta con una preferencia del 33%.

