Hungría considera un suicidio económico excluir el gas natural del balance energético

El canciller anunció que Hungría seguirá firmando contratos para la adquisición de gas con proveedores de confianza; en línea con su compromiso a favor de la diversificación energética empezó a comprar gas licuado en Turquía, prevé prorrogar el contrato con la estadounidense Shell que vence en 2027, adquiere gas en Azerbaiyán y estudia la posibilidad de firmar un contrato con Rumania. El ministro Peter Szijjarto lanzó críticas hacia la Comisión Europea por su falta de apoyo al desarrollo de la infraestructura energética en el sudeste de Europa. Argumentó que la posición de la Comisión, basada en la expectativa de que el gas natural desaparezca del balance energético dentro de 15 años, es poco realista. Además, Szijjarto enfatizó que el Gobierno húngaro se compromete a no permitir que la política y la ideología interfieran con las cuestiones relacionadas con el suministro de energía, y subrayó la importancia de mantener una estrategia pragmática y orientada a la seguridad energética del país.Hungría anunció en numerosas ocasiones su intención de diversificar los suministros de gas. Sin embargo, ha reconocido que no se plantea reemplazar los hidrocarburos rusos a corto plazo. En particular, sopesa la posibilidad de importar petróleo desde Ecuador, por si resulta imposible el tránsito de petróleo ruso por tierra firme a través de Ucrania. Szijjarto informó con anterioridad durante su visita a Doha que acordó entablar negociaciones con Catar con respecto al suministro de gas licuado en un plazo de tres años. También se sostienen negociaciones con Omán sobre la posibilidad de importar petróleo y gas. La firma de los acuerdos con los países del golfo Pérsico sobre los suministros de hidrocarburos a Hungría no significa la renuncia a los contratos concertados con Rusia, se trata solo de diversificar tales suministros, subrayó Szijjarto.

