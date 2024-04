https://latamnews.lat/20240407/occidente-no-dispone-de-la-tecnologia-necesaria-para-ayudar-a-ucrania-1149548352.html

"Occidente no dispone de la tecnología necesaria para ayudar a Ucrania"

"Occidente no dispone de la tecnología necesaria para ayudar a Ucrania"

El Pentágono asegura que es correcto el ritmo en el que envía armas a Ucrania; sin embargo, altos funcionarios de Kiev han manifestado públicamente y ante la... 07.04.2024

Funcionarios ucranianos dijeron a Politico que el armamento y los equipos militares que recibe de Washington llegan con mucho retraso, por lo cual ya podría ser muy tarde para cambiar el rumbo del conflicto a favor de Ucrania.Los mandos ucranianos también se quejaron de que "Occidente no dispone de la tecnología necesaria para ayudar a Ucrania" en el campo de batalla, ni tampoco ha suministrado armas con la rapidez necesaria para seguir el ritmo del conflicto entre Kiev y Moscú.El 6 de abril, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció que el Ejército de su país podría agotar sus existencias muy pronto si sus aliados occidentales no suministran más armamento de forma rápida.Ejemplo del envío tardío es el caso de los aviones de combate F-16, que se esperaba que llegaran a Ucrania a finales de 2023, cuando a ese país le eran más útiles, y ahora se supone que llegarán a finales de la primavera.En contraste, las autoridades estadounidenses han dicho que quisieran que el proceso fuera más rápido, pero argumentan que los envíos de armas y tecnología como los aviones de combate llevan su tiempo. Además, la ayuda a Ucrania con valor de 60.000 millones de dólares sigue varada en la Cámara de Representantes. "Aunque sería ideal que los F-16 llegaran antes a Ucrania, todavía hay que hacerlo correctamente y creemos que seguirán proporcionando un impulso significativo al poder aéreo de Ucrania cuando estén operativos", dijo recientemente el portavoz del Pentágono, el mayor Charlie Dietz.Los funcionarios ucranianos consultados por Politico dicen que quieren más sistemas de defensa antiaérea Patriot para protegerse de los ataques rusos. "Ucrania es el único país del mundo que se defiende de ataques de misiles balísticos casi a diario. Por lo tanto, los sistemas Patriot hoy en día deberían operar en Ucrania y no estar almacenados en hangares", según un documento interno del Gobierno de Zelenski, obtenido por Politico.

