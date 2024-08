https://latamnews.lat/20240803/netanyahu-mantendria-a-israel-en-guerra-para-conservar-el-poder-1156589671.html

Netanyahu mantendría a Israel en guerra "para conservar el poder"

Netanyahu mantendría a Israel en guerra "para conservar el poder"

03.08.2024

Algunas de las recientes acciones de Netanyahu, como negarse a un alto al fuego en la Franja de Gaza y asesinar a altos cargos de Hizbulá y Hamás, apuntan a la continuación de la guerra como un arma política, de acuerdo con el análisis. "La imagen internacional de Israel sigue sufriendo golpes desde octubre: a pesar de nueve meses de guerra, sus objetivos militares no se han cumplido y su reputación social e interna también está dañada", dijo a The New York Times Sanam Vakil, analista de Oriente Medio de Chatham House.El diario estadounidense destaca que, con el objetivo de formar gobierno y mantenerse en el poder, Netanyahu ha dado poder a políticos de extrema derecha, profundamente religiosos y favorables a los asentamientos, que se oponen a cualquier tipo de Estado palestino.Esos políticos a los que el primer ministro ha empedrado son Itamar Ben-Gvir, quien tiene influencia en la gestión de Cisjordania, y Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, quienes se han movilizado para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, apoyar la expansión de los asentamientos en Cisjordania y oponerse a cualquier acuerdo con el grupo palestino Hamás.Los políticos de extrema derecha, dice, "quieren una verdadera revolución en nuestro régimen y en nuestros valores".The New York Times agrega que, aunque una gran mayoría de israelíes quiere que Netanyahu y su coalición de extrema derecha se vayan, una parte importante también quiere que Hamás sea derrotado y desmantelado como poder en Gaza, para garantizar que lo que ocurrió el 7 de octubre no vuelva a repetirse.

