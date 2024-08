https://latamnews.lat/20240801/arrinconando-a-todo-el-mundo-la-casa-blanca-vacia-dejaria-via-libre-a-netanyahu-1156547747.html

"Arrinconando a todo el mundo": la Casa Blanca vacía dejaría vía libre a Netanyahu

"Arrinconando a todo el mundo": la Casa Blanca vacía dejaría vía libre a Netanyahu

Sputnik Mundo

El 28 de julio se informó que EEUU había advertido a Israel de que no atacara Beirut, alegando que podía ser una "línea roja" para el movimiento libanés... 01.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-01T10:57+0000

2024-08-01T10:57+0000

2024-08-01T10:57+0000

defensa

eeuu

benjamín netanyahu

israel

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

📰 conflicto palestino-israelí

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/0a/1144606977_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff44d3ee50df1e7ee6f94c49fcfe64fc.jpg

O bien Estados Unidos es cómplice de los recientes asesinatos cometidos por Israel, o bien el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cree que no hay nadie en el timón de la Casa Blanca lo que le da la libertad de emprender cualquier acción sin repercusiones por parte de Estados Unidos, declaró a Sputnik el veterano corresponsal de guerra, Elijah Magnier."O [los funcionarios estadounidenses] no pueden controlar a Netanyahu y este hace lo que quiere y arrastra tras de sí a la Administración de EEUU con él, o bien lo saben y dicen que no lo saben", explicó Magnier, señalando que en cualquier caso son cómplices.También señaló las contradicciones del discurso de Washington respecto al tema del suministro de armas a Israel.De todos modos, los ataques no podrían "ocurrir sin la aprobación de los estadounidenses, a menos que Benjamín Netanyahu crea que no hay nadie en la Casa Blanca. (...) Que muy probablemente en algunos casos sea la realidad, porque no sabemos quién está dirigiendo América hoy", explicó Magnier.Después de que las preocupaciones sobre su agudeza mental se hicieran demasiado grandes para ignorarlas, el presidente de EEUU, Joe Biden, puso fin a su campaña para la reelección, pero dijo que pensaba terminar su actual mandato. El mandatario guardó silencio durante tres días tras ese anuncio y luego pronunció un discurso de 11 minutos en el que no parecía haber prensa. Desde entonces solo ha hecho apariciones esporádicas y no respondió a las preguntas de los medios.En cuanto a la reacción de Teherán, el experto señaló que aunque Irán mostró una extrema moderación después de que Israel bombardeara su Consulado en Siria en abril, sin embargo ahora Israel no le está dando otra opción que responder."Si no responden, seguirá golpeándolos. Si responden —eso es lo que él quiere—, tendrán que jugar en su campo. Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí es donde todo el mundo está atascado ahora. Tienen que responder", opinó.El 30 de julio, la misión iraní ante la ONU advirtió que su respuesta al asesinato de Haniyá será "operaciones especiales".Alrededor de las 02:00 (GMT +3:30) del 31 de julio, el líder de Hamás, Ismaíl Haniyá, fue asesinado en Teherán en un ataque que se produjo horas después de que otro bombardeo israelí matara al comandante de Hizbulá, Fuad Shukr, en Beirut. A su vez, Estados Unidos negó tener conocimiento de ninguno de los dos ataques y había advertido previamente a Israel de que no atacase Beirut.

https://latamnews.lat/20240731/1156526426.html

eeuu

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Ian DeMartino

Ian DeMartino

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ian DeMartino

eeuu, benjamín netanyahu, israel, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, 📰 conflicto palestino-israelí, 💬 opinión y análisis