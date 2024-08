https://latamnews.lat/20240801/los-huties-amenazan-con-una-respuesta-militar-peligrosa-contra-israel--1156560640.html

Los hutíes amenazan con una "respuesta militar peligrosa" contra Israel

Los hutíes amenazan con una "respuesta militar peligrosa" contra Israel

El autodenominado Eje de Resistencia Islámica sigue aumentando sus tensiones narrativas contra el país hebreo. Esta vez fueron los hutíes quienes advirtieron sobre una represalia contra Israel, en momentos en que el conflicto palestino-israelí amenaza con extenderse a otras partes de la región con mayor intensidad. "Los europeos están intentando ejercer presión política y diplomática sobre Irán para que su respuesta a Israel sea 'simbólica', como ellos dicen, y en la medida que los israelíes quieren", dijo Abdul Malik al-Houthi El 31 de julio, el movimiento palestino Hamás confirmó que su jefe político, Ismaíl Haniyá, había sido asesinado en un ataque israelí en su residencia ubicada en Teherán, tras participar en la toma de posesión del recién elegido presidente iraní, Masud Pezeshkián. Hamás culpó a Israel y a Estados Unidos de la muerte de Haniyá y prometió tomar represalias. Sin embargo, tanto Washington como Tel Aviv han negado su implicación en el hecho. El jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo recientemente que no tenía nada que decir sobre la muerte de Haniyá ni sobre el supuesto papel de Israel en ella. De manera extraoficial, el diario Jerusalem Post informó de que el Gobierno de Netanyahu había dado instrucciones a sus ministros para que no hicieran comentarios sobre el asesinato de Haniyá. Pero ese no fue el único ataque contra altos mandos del Eje de Resistencia. El 30 de julio por la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo un ataque en un suburbio del sur de Beirut, matando al comandante de Hizbulá, Fuad Shukr, de acuerdo con declaraciones del grupo chií Hizbulá. Hizbulá lanza advertencia a IsraelEl secretario general de Hizbulá, Hasán Nasralá, advirtió que el grupo islamista que lidera estaba obligado a responder al asesinato por parte de Israel de su principal comandante militar, Fuad Shukr, argumentando que su muerte y la de uno de los jefes de Hamás "cruzaron líneas rojas". "El enemigo, y quienes están detrás del enemigo, deben esperar nuestra inevitable respuesta", dijo en un discurso transmitido durante el funeral del comandante. También aseguró que Hizbulá está "en una batalla abierta en todos los frentes que avanza a un nuevo nivel". Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país está listo para cualquier "agresión" tras las amenazas de represalias por los asesinatos de Haniyá y Shukr.Previamente, Tel Aviv anunció que había "eliminado" a Fuad Shukr, a quien calificó como "el comandante militar de más alto rango" de Hizbulá y como "la mano derecha" de Nasralá.

