https://latamnews.lat/20240801/asesinato-de-haniya-cuantos-mas-actos-extremistas-asesinatos-y-atentados-mejor-para-netanyahu-1156551320.html

Asesinato de Haniyá: "Cuantos más actos extremistas, asesinatos y atentados, mejor" para Netanyahu

Asesinato de Haniyá: "Cuantos más actos extremistas, asesinatos y atentados, mejor" para Netanyahu

Sputnik Mundo

El asesinato del jefe del buró político del movimiento Hamás, Ismaíl Haniyá, señala que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está dispuesto a tensar... 01.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-01T16:41+0000

2024-08-01T16:41+0000

2024-08-01T16:41+0000

internacional

💬 opinión y análisis

israel

📰 el asesinato del jefe del buró político de hamás

hamás

irán

ismaíl haniyá

🌍 oriente medio

benjamín netanyahu

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.latamnews.lat/img/108800/80/1088008083_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a683d30b70bea0d46c07e92b544ccbf8.jpg

¿Acuerdos de alto al fuego amenazados?Haniyá fue una figura clave de Hamás en los asuntos relacionados con el alto al fuego entre el movimiento palestino e Israel y su asesinato "hace saltar por los aires" todo lo que se había negociado al respecto, opina el economista e investigador principal del Grupo de Estudios e Investigaciones sobre Oriente Medio, Najad Juri.De acuerdo con la doctora en Relaciones Internacionales del Programa de Postgrado San Tiago Dantas y miembro del Grupo de Estudios sobre Conflictos Internacionales, Karime Cheaito, el nebuloso momento exige más preguntas que respuestas. Uno de los principales interrogantes es "¿para qué asesinar al principal dirigente de Hamás implicado en estas negociaciones?", expresa.En este clima de incertidumbre, el experto señala que el resto del mundo debería haberse preocupado por los acuerdos de alto al fuego hace 10 meses, justo después de la escalada inicial del 7 de octubre, y que lo que se observa ahora es "un retraso cada vez mayor de cualquier posibilidad de alto al fuego". Israel no ha asumido la responsabilidad de los ataques. A juicio de Juri, no asumir la responsabilidad de los atentados fuera del territorio israelí es una cultura del país.¿Por qué el Gobierno de Netanyahu sigue intensificando las ofensivas?Antes de la escalada del 7 de octubre de 2023, Netanyahu fue objeto de un proceso por corrupción.De acuerdo con la experta, para conseguirlo, Netanyahu, por ejemplo, utiliza el fin de Hamás como justificación para empujar a las FFAA de su país a la acción. Sin embargo, según el analista, la vieja estrategia israelí de asesinar líderes es ineficaz.El primer ministro israelí se enfrenta a la resistencia dentro del Estado, y los israelíes piden su marcha.A su juicio, "cuantas más acciones extremistas, más asesinatos y atentados, mejor para él", esto implica que el primer ministro israelí se aferrará más tiempo a su cargo gubernamental. "La paz significa que le esperan el juicio y la caída", añade el economista.¿Podría ser Israel objeto de venganzas y represalias?Hace unos meses, cuando Israel atacó la sección consular de la embajada iraní en Damasco, el Gobierno árabe prometió respuestas. Ahora la reacción es la misma: el atentado que costó la vida al líder de Hamás —que se encontraba en Teherán para participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de la república islámica— ha desatado la indignación en la cúpula del Gobierno iraní.El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí declaró que vengar el asesinato de Haniyá es "deber de Teherán", ya que el atentado tuvo lugar en el país. Según Najad Juri, la promesa de venganza es una retórica común en Oriente Medio. Pero la posibilidad de que Irán declare la guerra directamente a Israel parece más difícil, agrega.Irán es un país racional, que no pretende entrar en una guerra directa con Israel porque no tienen una frontera común, esto significaría la destrucción para ambos, explica Juri. Además, Irán no busca un enfrentamiento con Estados Unidos porque este país tiene un poder militar que puede destruir prácticamente todo el armamento iraní, añade.Por otra parte, el analista cree que Irán debe seguir fomentando una guerra subsidiaria invirtiendo en las llamadas fuerzas de resistencia presentes en varios países de Oriente Medio, como los hutíes en Yemen, Hamás en Palestina e Hizbulá en Líbano. En su opinión, estos grupos mantendrán ataques aislados, como los perpetrados por los hutíes en el mar Rojo o un reciente ataque con misiles, atribuido a Hizbulá por Tel Aviv, que mató a niños en Israel. Los grupos que integran esta alianza llamada Eje de la Resistencia tienen en común la idea de enfrentarse "a todas las formas de opresión, y tienen a Israel y a Estados Unidos como figuras centrales de oposición", explica Cheaito.También considera que ha llegado el momento de que Hizbulá intensifique sus ataques contra Israel, sobre todo teniendo en cuenta el reciente ataque israelí contra la capital libanesa, Beirut."Hizbulá y los hutíes ya han demostrado que son capaces de atacar Tel Aviv si lo desean", indica.¿Implicación directa de Washington en los conflictos de la región?Cheaito también destaca el hecho de que tanto el atentado en Beirut como el ataque en Teherán, en el que murió el líder de Hamás, tuvieron lugar después de la visita de Netanyahu a Washington, cuando se encontraba en el Congreso.A su juicio, la escalada de los conflictos en la región puede verse también como una forma de "obligar a EEUU a entrar directamente en la guerra". Asimismo, la analista cuestionó el motivo del asesinato de Haniyá, que estaba directamente implicado en los acuerdos de alto el fuego.

https://latamnews.lat/20240731/rusia-ante-la-onu-el-asesinato-de-haniya-es-un-golpe-a-las-negociaciones-entre-hamas-e-israel-1156543870.html

https://latamnews.lat/20240801/arrinconando-a-todo-el-mundo-la-casa-blanca-vacia-dejaria-via-libre-a-netanyahu-1156547747.html

https://latamnews.lat/20240731/blinken-niega-que-su-pais-este-involucrado-en-el-asesinato-de-ismail-haniya-1156530639.html

israel

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, israel, 📰 el asesinato del jefe del buró político de hamás, hamás, irán, ismaíl haniyá, 🌍 oriente medio, benjamín netanyahu, 📰 conflicto palestino-israelí