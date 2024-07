https://latamnews.lat/20240726/el-sector-manufacturero-de-europa-sigue-en-decremento-1156423260.html

El sector manufacturero de Europa sigue en decremento

El sector manufacturero de Europa sigue en decremento

El sector manufacturero en Europa cayó en julio, de acuerdo con el Índice de Gestores de compras (PMI) de la agencia S&P Global, un indicador aproximado en... 26.07.2024, Sputnik Mundo

economía

alemania

francia

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

De acuerdo con los datos, el sector se hundió aún más en Alemania y en Francia y, conforme al reporte, confirma los peores temores de los líderes de la Unión Europea (UE) de que no se presente una recuperación en la economía.El PMI manufacturero de la eurozona cayó de 45,8 a 45,6, el nivel más bajo en siete meses, defraudando las expectativas de un modesto aumento a 46,0. En Alemania, el indicador se situó en 42,0, el nivel más bajo en siete meses, mientras que en Francia cayó por segundo mes consecutivo hasta 44,1.Según Politico, toda cifra que se sitúe por debajo de 50 puntos implica una contracción.El PMI compuesto, que incluye los servicios, se mantuvo justo por encima de 50, a pesar de la ralentización respecto a junio."Esto parece un problema grave", afirmó Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank, en un comentario que acompañaba a la publicación de los datos por parte de S&P Global.La industria europea, y en primer lugar Alemania, se vio afectada por la subida de los precios de la energía tras la operación militar especial de Rusia en Ucrania y la esperanza de que la industria europea se recuperara rápidamente se ha desvanecido, incluso cuando la economía de la eurozona en su conjunto vuelve a crecer."El desarrollo económico de la zona del euro descansa cada vez más en los servicios", escribió el viernes el Gobernador del Banco de Finlandia, Oli Rehn, en una entrada de su blog destacada por Politico. "La situación de la industria, en cambio, es sombría, y no hay señales de recuperación". Añadió que era hora de plantearse si la actual caída de la industria manufacturera no es "tan temporal y de naturaleza cíclica como se ha supuesto".Las cifras subrayan el reto de mantener la competitividad -y la relevancia- de Europa en un momento en que China y Estados Unidos compiten por remodelar la economía mundial en el contexto de una rivalidad geopolítica cada vez más aguda.

alemania

francia

