Advierten que los fletes encarecidos podrían repercutir en inflación en Europa

Advierten que los fletes encarecidos podrían repercutir en inflación en Europa

21.07.2024

Tras la intensificación de los ataques de los rebeldes hutíes a los buques en el mar Rojo, el costo del transporte de un contenedor de 12 metros entre Asia y el norte de Europa se ha más que duplicado desde abril, pasando de 3.223 dólares a 8.461 dólares, reporta Xeneta, plataforma de datos de transporte marítimo.Aunque en principio los responsables políticos se mostraron optimistas frente a la subida de los precios de los bienes, la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde consideró a mediados de julio que el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas constituye un riesgo al alza para la inflación, ya que podría "elevar los precios de la energía y los fletes a corto plazo".Algunos economistas también han dado la voz de alarma. Así, analistas del banco de inversión Nomura ven pocas perspectivas inmediatas de que los costos del transporte marítimo disminuyan, dadas las actuales tensiones en el mar Rojo, posibles huelgas en los puertos estadounidenses y alemanes, además del bajo nivel del agua en el canal de Panamá, reporta FT.En palabras del economista Andrzej Szczepaniak desde Nomura, los costos del transporte podrían añadir entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales a la inflación del Reino Unido y la eurozona a finales de 2025, incluso si se estabilizan en los niveles actuales y luego descienden gradualmente. En este contexto, sugirió, las empresas tienen ahora más posibilidades de transferir estos costos a los consumidores.Su opinión la comparte el economista jefe de Fitch Ratings, Brian Coulton, que espera un efecto similar y opina que los inversores no están prestando suficiente atención al riesgo de que los bancos centrales tengan que retrasar los recortes de tipos de interés.Por su parte, Claus Vistesen, de la consultora Pantheon Macroeconomics, asegura que no hay duda de que, si se mantiene, el aumento de los costos de transporte "se reflejará en algún momento en los precios al consumo", pero solo después de que se den señales de alarma en las encuestas y en los precios franco fábrica, que no incluyen impuestos.Sin embargo, el economista jefe del banco de inversión Panmure Liberum, Simon French, augura que incluso un repunte relativamente pequeño de los precios de los bienes podría ser motivo de preocupación para los bancos centrales y un posible freno a la relajación monetaria. "Los bancos centrales han establecido una senda de relajación que se basa en una inflación moderada de los bienes (...) Los fletes a los niveles actuales podrían descarrilar eso. El mercado aún no lo ha asimilado", concluyó, citado por FT.

