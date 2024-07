https://latamnews.lat/20240726/el-52-de-los-estadounidenses-cree-que-biden-deberia-renunciar-segun-encuesta-1156422603.html

El 52% de los estadounidenses cree que Biden debería renunciar, según encuesta

El 52% de los estadounidenses cree que Biden debería renunciar, según encuesta

Sputnik Mundo

El 52% de los probables votantes estadounidenses estaría de acuerdo con que el presidente Joe Biden renuncie a su cargo inmediatamente, ya que su negativa a... 26.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-26T20:24+0000

2024-07-26T20:24+0000

2024-07-26T20:24+0000

internacional

eeuu

joe biden

política

encuesta

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/15/1156306433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5b44ee5c70ef4b03634de58bf57c163.jpg

La más reciente encuesta nacional telefónica hecha por esta consultora revela que el 76% del electorado de ese país avala la decisión de Biden de haber puesto fin a su campaña por la reelección. Dentro de ese universo, hay un 53% que la aprueba firmemente, mientras que solo el 18% no está de acuerdo con que el demócrata haya renunciado a la nominación presidencial. Otro dato arrojado por el sondeo es que el 52% de los probables votantes en Estados Unidos considera que "Biden debería abandonar inmediatamente su puesto", ya que la decisión del presidente de haber renunciado a un segundo mandato evidencia que no tiene capacidades para seguir al frente de la Casa Blanca, según la encuesta. Rasmussen Reports entrevistó a 1.074 posibles votantes estadounidenses del 22 al 24 de julio. El ejercicio estadístico tiene un margen de error de alrededor de tres puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.Biden, de 81 años, renunció a la candidatura presidencial demócrata entre fuertes presiones de sus colegas de partido, debido a la pobre actuación que tuvo cuando se enfrentó al republicano Donald Trump en el primer debate televisado rumbo a las elecciones del 5 de noviembre próximo. En aquella ocasión, Biden se mostró errático, confundido e incapaz de terminar sus ideas. Luego, en otros eventos públicos, como la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), también cometió deslices, como confundir al líder ucraniano Volodímir Zelenski con el presidente ruso Vladímir Putin. Y luego, el 19 de julio, el mandatario llamó "hombre negro" a su secretario de Defensa, cuyo nombre aparentemente no pudo recordar. Todos esos errores —sumados a las constantes críticas a su Administración por temas como la migración, al ascenso de Trump en las encuestas y a los señalamientos por su avanzada edad— derivaron en su renuncia a la reelección. "He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación", justificó Biden en un mensaje a la nación el pasado 24 de julio desde el Despacho Oval.

https://latamnews.lat/20240725/biden-la-mejor-manera-de-avanzar-es-pasar-la-antorcha-a-una-nueva-generacion-1156382052.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, política, encuesta, elecciones presidenciales de eeuu (2024)