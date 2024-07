https://latamnews.lat/20240719/por-que-el-fallo-global-de-microsoft-no-afecto-a-rusia-1156257326.html

¿Por qué el fallo global de Microsoft no afectó a Rusia?

¿Por qué el fallo global de Microsoft no afectó a Rusia?

Los problemas globales con el funcionamiento del sistema informático de Microsoft no afectaron a los aeropuertos rusos ni a las compañías aéreas del país... 19.07.2024

El representante de la Agencia Federal de Transporte Aéreo manifestó que la aviación civil nacional introdujo un software especializado de elaboración local hace varios años y que la sustitución de importaciones prosigue. "El transporte aéreo de Rusia, sus aerolíneas y aeropuertos funcionan con normalidad, los vuelos operan según lo previsto", aseveró.A su vez, los aeropuertos rusos confirmaron la información."El fallo no afectó al aeropuerto de Domodédovo" de Moscú, dijeron a Sputnik desde su servicio de prensa. En este contexto, agregó que el aeropuerto está listo para ofrecer a sus socios, que hacen frente a los problemas correspondientes, el sistema de registro de reservas Astra, de fabricación rusa.El aeropuerto internacional ruso de Sheremétievo de Moscú, por su parte, comunicó que los vuelos de salida y de llegada, tanto de las compañías aéreas rusas como de las extranjeras, se realizan según lo previsto.Las aerolíneas Aeroflot, S7 Airlines y Red Wings también confirmaron que el fallo informático global no les afectó.A su vez, Sberbank, una de las principales entidades financieras rusas, comunicó que todo funciona sin fallos y que "no se han detectado problemas".El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, comentó el impacto del apagón de Microsoft en los recursos gubernamentales, afirmando que en el Kremlin todo funciona sin interrupción.El 19 de julio, usuarios de Microsoft en todo el mundo, incluidos bancos y aerolíneas, reportaron caídas del servicio. Según medios, la caída generalizada se debe a una actualización de la plataforma de seguridad CrowdStrike que salió mal y afectó el funcionamiento de empresas, instituciones y aeropuertos en todo el mundo.

