Lula critica que las "big tech" amasen fortunas "diseminando odio" y pide su regulación

Lula critica que las "big tech" amasen fortunas "diseminando odio" y pide su regulación

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este 16 de julio que las grandes empresas tecnológicas ganen enormes...

"No es posible que esas empresas continúen ganando dinero diseminando mentiras, diseminando cosas que no son verdad, haciendo provocaciones, campaña contra vacunas… sin tener en cuenta ningún compromiso con la verdad", lamentó Lula en una entrevista con la cadena de televisión Record. El año pasado, se presentó en el Congreso Nacional una propuesta para regular el sector, pero no salió adelante en parte por la fuerte presión que ejercieron estas empresas (como Meta* o Alphabet) sobre los parlamentarios. Lula defendió retomar los debates sobre la regulación y afirmó que esta misma semana se reunirá con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, para estudiar opciones en ese sentido. El mandatario remarcó que no se trata de un problema de un único país, sino que tiene escala global, por lo que defendió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convoque una asamblea para debatir ese tema, así como otros foros internacionales, como el G20, el G7 o los BRICS. "Tiene que haber una salida colectiva para el mundo, es el mundo el que está en peligro", afirmó Lula. El presidente brasileño remarcó que la regulación que él defiende escuchará a todo el mundo, incluyendo a las empresas del sector, pero reafirmó que la situación no puede seguir como está en la actualidad. *Facebook e Instagram, pertenecientes al grupo Meta, están proscritos en Rusia por extremistas.

